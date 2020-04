"En mi cabeza nunca estuvo la posibilidad de esparcimiento en la Provincia"

Tras la controversia sobre los alcances y la aplicación de las salidas recreativas en el país en medio de la cuarentena, Ginés González García ​aclaró que nunca pensó la posibilidad del esparcimiento en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones del Gran Buenos Aires.

"En la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad la curva sigue subiendo despacito; ahí, si me preguntás a mí, en mi cabeza nunca estuvo que hubiera esparcimiento en esos lugares", dijo Ginés en diálogo con TN.

Y siguió: "Yo no estoy confiado para esparcimiento, cualquier medida que se tome es con el pie en el freno más que en el acelerador. Esto fue una sugerencia, una posibilidad".

Tras el anuncio de Alberto Fernández ​del sábado a la noche, donde se deslizó esa posibilidad, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe informaron que no habilitarán dichas salidas.

​A propósito de la comunicación, el ministro de Salud consideró que no hubo "ningún cortocircuito" con los gobernadores. "No me parece que haya pasado nada; en un país federal los distritos tienen potestades y decisiones", dijo.

Fuente: Clarín