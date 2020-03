El intendente Héctor Gay se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación al decreto presidencial que busca evitar que se siga propagando el Coronavirus por todo el país, y consideró que es indispensable que se respeten las medidas ordenadas anoche por Alberto Fernández.

"Estamos viviendo una situación de guerra, con la diferencia que no vemos a los heridos y no sabemos cuándo llegan. En esta parte del mundo tenemos una ventaja porque llega más tarde. Entonces, viendo lo que ocurrió en otros países, podemos actuar en consecuencia", enfatizó Gay en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, dijo que "existen las desventajas. No tenemos los recursos económicos de Alemania o Francia. Por eso me parece absolutamente positiva la decisión del Presidente, la comparto al ciento por ciento".

"Aquí no hay gradualismo, hay que actuar a fondo. Vemos que siempre hay un sector de la población a la que no se le puede hacer recomendaciones porque nunca las acata. Lo vivimos nosotros con lo de Monte Hermoso y ayer pasó lo mismo en Pinamar y Gesell. La medida que se tomó es la adecuada", consideró.

"En Bahía tenemos una ventaja: contamos con todas las fuerzas federales. Aquí tenemos, además de la Policía Provincial, a Prefectura y Gendarmería, la Armada y el Ejército. Tenemos los elementos para poder efectuar el control. Anoche convoqué a todos, nos vamos a reunir a las 10 para coordinar la tarea. La idea es que ya hoy sea un día de transición, pero que tengamos operativos coordinados para hacer respetar la cuarentena", resaltó el jefe comunal en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre las políticas a desarrolar, sentenció: "Estamos convencidos de esto, lo cual no quiere decir que no somos conscientes de los perjuicios económicos que genera. Es un momento en que, en ese sentido, vamos a perder todos, algunos más que otros, pero ahora tenemos que atender la situación de salud y después veremos la manera de ir compensando para tratar de ayudar al sector público y al privado".

"Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Italia, el virus va a llegar y tenemos que estar preparados. En ese país empezaron a tomar medidas cuando el virus ya estaba circulando y hoy tiene más muertos que China, es un caso increíble", agregó, antes de sumarse al agradecimiento para todo el sector de salud por su tremendo trabajo.

Camas en hospitales

Consultado respecto al número de camas disponibles en caso de una masificación de casos, Gay admitió: "No tengo el detalle fino en cuanto al número, pero quiero destacar que el viernes pasado se tomó la decisión de postergar la Liga Nacional y a la mañana siguiente Pepe Sánchez puso a disposición el Dow y esos gestos hay que reconocerlos. De hecho, en las previsiones, hoy es el primer lugar que estamos pensando para cuando se terminen las camas en los centros públicos".

"Además tenemos el Ejército que ya está en condiciones para instalar tiendas de campaña, lo que nos da este tiempo es prepararnos para lo que viene. El gran desafío para todos es aplanar la curva. Si logramos extender todos los casos que vamos a tener, vamos a estar bien. Si en Bahía tenemos mil casos en dos meses, espaciados, los podemos atender normalmente. Pero si los tenemos a todos en dos semanas no vamos a dar abasto. Hasta ahora en la ciudad venimos bien, pero un día nos vamos a despertar con que tenemos varios casos", cerró.