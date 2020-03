Tornquist: la odisea de un comerciante violentamente asaltado en su casa

La habitual tranquilidad de Tornquist se vio alterada en las últimas horas producto de un violento asalto sufrido por Braian Garrido durante la noche del martes en el interior de su vivienda donde malvivientes ingresaron y le hicieron vivir un traumático momento que difícilmente olvide.

Garrido se encontraba cenando el martes por la noche en su casa ubicada en Rawson al 200 luego de cerrar su negocio. "Se metieron por el patio y me agarraron de atrás. Le pegué a uno de los asaltantes, le tire una piña y le agarré el arma, pero me tiraron al piso y me ataron con alambre", contó.

En la charla que mantuvo con un periodista local y, según lo publicado por el portal Tornquist Distrital, añadió: "Mi madre estaba en la habitación y la agarraron ahí. Nos ataron, nos tiraron en el piso y se llevaron algo de plata. Buscaban bastante dinero, suponían que había millones, revisaron y no encontraron nada. De lo que se llevaron, parte se les cayó acá a la vuelta".

Luego, expresó "la impotencia que te da que te aten y no podes hacer nada. Estaban encapuchados los tres, de negro y con armas".

"Es la primera vez que nos pasa, no te lo esperas nunca. Esperemos que el pueblo siga tranquilo como estamos acostumbrados. Ya está, ya pasó y vamos a seguir trabajando", añadió y subrayó que "la Policía vino de inmediato".