Causa 911: qué dijo la madre de la médica condenada

Renata Pierini Lerner y Juan Manuel Sánchez, la médica de la ambulancia del servicio de emergencias y el operador del 911, fueron declarados culpables en el juicio por jurados que se llevó a cabo por el fallecimiento de una pareja por inhalación de monóxido de carbono, en un caso ocurrido el 21 de junio de 2016, en el barrio Las Cañitas.

Concretamente, Pierini Lerner fue encontrada culpable del delito de “homicidio culposo” y, en las últimas horas, familiares cercanos de la profesional se expresaron en redes sociales.

Su madre, Mónica Virginia Lerner, publicó una carta en su cuenta de Facebook dando su opinión sobre el caso y defendiendo a su hija:

Renata Pierini

Es mi hija

Es medica especialista en emergentología.

Destacada profesional a nivel latinoamericano.

Escribió libros los cuales fueron premiados en el exterior.

Es instructora de organismos internaciones para Argentina y Latinoamérica.

Docente Universitaria.

Cursó su carrera en la Facultad Rene Favaloro y Fundación Barceló.

Cada 5 años renueva su especialidad frente a un comité como deberían hacer todos los especialistas.

Vive en constante perfeccionamiento profesional.

Es una médica conocida y valorada en su ámbito

Hasta aquí su CV.

Ahora escribo desde lo familiar.

La he visto luchar contra molinos de viento.

Tratando de mejorar el sistema de emergencias.

Tratar de que los operadores tengan preparación adecuada y perfiles específicos.

Me falto en muchas fiestas familiares porque debía cubrir guardias donde faltaban médicos.

La he visto casi hasta los 9 meses de embarazo arriba de una ambulancia.

La he visto faltar a reuniones escolares por cumplir con su trabajo.

La he sentido pedir para que los hospitales den acceso a una ambulancia lo que a veces es una lucha titánica.

Podría seguir enumerando situaciones...

Pero lo más lamentable fue escuchar de un jurado un veredicto culpable.

Donde no se cuestiona su accionar médico.

Ni mala praxis.

Solo que debió IMAGINAR que algo pasaba ahí adentro...

Cuando nunca fue informada de la situación limite.

Yo lo sé y el fiscal también como lloro la primera vez que sintió esa grabación pensando si me hubiesen informado correctamente se podía actuar en consecuencia.

Ella se preparó para salvar vidas.

No para matar.

Les pido a mis contactos viralicen la grabación.

Donde un jurado culpa al operador y con los votos lo absuelve.

Nos puede pasar a todos caer en manos de personas que no interpretan consignas y terminar así.

Dejar libre a violadores, narcos, operadores irresponsables.

Mi familia y yo su mamá sé quién es mi hija.

La Dra. María Renata Pierini Lerner.