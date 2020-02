Rugbiers: "En la cárcel nos gritan que nos quieren violar"

Ciro Pertossi fue el segundo de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa ​(18) en sentarse este miércoles ante la fiscal Verónica Zamboni para la segunda indagatoria. Y mantuvo la misma postura que Máximo Thomsen: se negó a declarar, no aceptó responder preguntas, pero eso no implicó que no dijera algunas cosas.

Según publica hoy el diario Clarín, Pertossi aseguró que la fiscal Zamboni le genera "desconfianza", y denunció que son amenazados por otros presos de la cárcel de Dolores, que les dicen que los "pueden lastimar".

"Yo declararía pero no frente a (la fiscal Verónica) Zamboni porque me genera desconfianza, porque no sé si lo que yo voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando", dijo Ciro Pertossi.

Y siguió: "Lo único que queremos es que todo esto termine. Tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios, de los presos que nos vienen amenazando cada día".

Luego habló de las presuntas amenazas en la cárcel. "Los propios internos nos dicen que a nosotros nos pueden lastimar", fueron los dichos de Ciro Pertossi. Y agregó: "Lo único que tenemos nosotros es miedo de que nos pueda llegar a pasar algo".

Las palabras de Ciro Pertossi fueron en línea con las de Thomsen, el primero de los ocho rugbiers​ en pasar para afrontar la segunda indagatoria ante Zamboni: "Me mentiste en la cara, mientras vos seas la fiscal no voy a hablar del caso", le había dicho a la fiscal.

Y también habló Thomsen de la vida en el penal de Dolores: "Los otros presos nos gritan que tienen precio nuestras cabezas (...), que nos quieren violar, nos gritan de todo por la ventana".

Luego, fue el turno de Blas Cinalli. "Tenemos todos miedo, por el tema de la cárcel, por la ventana nos gritan cosas, nos dicen que nos esperan", dijo.

También explicó lo mismo que Enzo Comelli: "(En el penal) recibimos muchos insultos y amenazas de parte de otros internos por ventanas a la madrugada, a la tarde, a toda hora".

"Nos quieren asustar afilando las puntas debajo de nuestra ventana, gritando nuestros apellidos reiteradamente, grabando videos esperándonos en los pabellones", agregó.