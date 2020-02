"Ramiro se quiere comprar un telescopio así puede ver a su papá en las estrellas"

Horas después de darle el último adiós a Sergio Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo que fue asesinado el domingo por la noche en la previa del clásico con Villa Mitre, su familia más cercana visitó los estudios de LA BRÚJULA TV.

Entrevistados por los periodistas Germán Sasso y Martín Noir, brindaron como pudieron un testimonio que por momentos fue desgarrador.

Patricia, su mamá, aseguró que “es una pesadilla de la cual me gustaría despertar y decir que no pasó, pero estoy con la fuerza suficiente para luchar y pedir justicia por mi hijo. No se lo merecía por ser simpatizante de un club para terminar así”.

Por su parte Ariel, el papá de Sergio, contó que “al principio no queríamos ver nada de los medios. Queremos justicia por él. Es lo único que nos queda. Era una gran persona. muy querido por todos. En el velatorio nos acompañaron 300, 400 personas, todos amigos y conocidos de él que nosotros ni conocíamos”.

Su pareja, Sofía, contó con la voz entrecortada y al borde del llanto que “Ramiro (el hijo de ambos) se quiere comprar un telescopio así puede ver a su papá en las estrellas”.

“Él no iba a ir hasta Villa Mitre” continuó en su relato. “Llegó de trabajar, almorzamos y dormimos la siesta. Nos despertamos y como era tarde fue solo al banderazo a la cancha de Olimpo. Empecé a ver el partido por internet y decian q hubo disturbios. Lo empecé a llamar y no contestaba, muchos mensajes y nada… nunca me respondió. Creo que cuando él vio toda esa adrenalina se fue con ellos”.

Toda la familia le pidió a aquellos testigos que no tengan miedo, que se comuniquen y que ayuden a esclarecer este crimen.

Además el padre aportó un dato revelador: “El iba manejando la moto cuando le pegan el tiro. Encima había ido solo a la cancha de Olimpo, y cuando pasó lo que pasó, estaba con alguien en la moto”.

En una de las partes más duras de la charla, la mamá contó cómo se enteró de la muerte de Sergio.

“Vi en las redes que había habido disturbios. Le pregunté a Sofía y ella también estaba preocupada. Con mi esposo fuimos a la comisaría de Villa Mitre a ver si estaba ahí detenido. Me preguntaron el nombre, y supe que ya sabían. Le vi la caras a las chicas. Me dijeron que vaya a la Primera”.

Continuando con el relato, contó que “decidimos ir al Penna con mi marido. Ahi me dijeron que no había ningún Castillo. Fui a la Primera y me dijeron que estaba ahí. Les pedí por favor que me informen y me decían que no me podían decir nada, que averigue en el Penna o en el Municipal”.

Por último “contactamos a un comisario conocido y nos hizo ir de nuevo a la Cuarta. Ahí nos dijeron que en ese momento no nos podían decir nada, y mi hijo estaba tirado muerto a una cuadra de ahí”.

La familia está organizando para el viernes, a las 19, una marcha para pedir justicia. La misma se iniciará frente a la municipalidad y se movilizará hasta fiscalía.