El emotivo video de la novia de Guido Pella tras la muerte de su perro

Tras la triste noticia de la muerte de su perro, Rocky, al que despidió desde las redes sociales ya que ella se encontraba en Pinamar, Stephanie Demner tuvo que retomar su agenda laboral, a pesar de que su estado de ánimo no era el mejor.

"Hola, quiero aparecer por acá para agradecerles todos los mensajes que me estuvieron mandando estos días. La verdad es que todavía no tengo muchas ganas de usar las redes sociales. Hoy les compartí un poco de lo que hice acá en Córdoba, pero bueno... los estoy leyendo aunque no me hace tan bien. Voy leyendo de a ratitos, pero no quería dejar de agradecer todos los mensajes", aseguró la rubia visiblemente emocionada y dolida.

"Hasta siempre mi bebé. Gracias por tu amor incondicional. Te voy a extrañar todos los días de mi vida. Ya estas en un lugar mejor. Mis 10 años con vos definitivamente fueron los mejores de mi vida. Hasta siempre bebe Rocky", había escrito la influencer en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su mascota.