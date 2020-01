"Gay pasó un límite peligroso"

Luego de la situación vivida este mediodía en el Honorable Concejo Deliberante, donde se aprobó el aumento del boleto de colectivo después de que el oficialismo lograra tener quorum a través de una banca ocupada por una edil suplente, el bloque de la oposición emitió un comunicado.

Los concejales del bloque del Frente de Todos apuntaron directamente al intendente Héctor Gay, asegurando en el escrito que "cometió un atropello sin antecedentes en la historia democrática de la ciudad"

A continuación el texto completo:

Estamos transitando un complejo contexto socioeconómico en todo el país y los bahienses no pueden pagar otro aumento desmedido del transporte público, que además hubiera sido evitable. El Gobierno Nacional definió congelamientos en materia de transporte y desde nuestro Bloque solicitamos congelar la tarifa local hasta el 31 de marzo para que podamos conocer las políticas nacionales en cuestión, actuando en consonancia y ofreciendo las alternativas de financiación para sortear la coyuntura. Las y los vecinos tienen que pagar el boleto más caro del país porque Héctor Gay se esmera en ser la peor administración posible.

Desde el oficialismo municipal nos pidieron propuestas para resolver una situación y las recibieron. CONCRETAS, LÓGICAS Y POSIBLES. Por algo no las tuvieron en cuenta y recurrieron a un ESCÁNDALO INSTITUCIONAL PARA DESVIAR LA ATENCIÓN.

EL INTENDENTE HÉCTOR GAY hoy cometió un atropello sin antecedentes en la historia democrática de la ciudad. Hizo una TRAMPA berreta y artera: reemplazar a una concejala opositora con una oficialista no resiste el menor análisis. Lo que vivimos hoy es de una gravedad inusitada y se resolverá por las vías que corresponda, pero no puede perderse de vista que esta BARBARIDAD tiene como única finalidad desviar la atención sobre los temas centrales. El Intendente Héctor Gay no vaciló en hacer cualquier cosa para aumentar el boleto de colectivo, perdonándole al mismo tiempo una deuda multimillonaria a grandes compañías telefónicas y bajándoles las tasas.

Urgen así más que nunca las explicaciones de un Intendente que no podrá seguir jactándose de su apego a la institucionalidad ni mucho menos de la transparencia de una gestión que persiste en su receta de abusar de los bolsillos de los usuarios.