Le roban el auto de la puerta de su casa: "Me quedé con la llave en la mano"

Lucas Timpanaro denunció que en las últimas horas le robaron el auto que había dejado estacionado en la puerta de su domicilio, en Alsina al 500.

"Ayer lo dejé a eso de las 10 de la noche y después, a las 2 de la madrugada, salí y me di cuenta que faltaba. Recorrí un poco para ver si en realidad me había confundido de lugar, pero no", dijo en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Se trata de un Renault Clio color blanco 2015, cuatro puertas, con vidrios polarizados, patente OCT688.

"Hay una cámara en la estación de servicio de Alem, frente al Teatro. Me dijeron que toma 100 metros, veremos qué pasa", señaló con indignación.

Y cerró: "Ya están todos avisados por si aparece, me quedé con la llave en la mano".