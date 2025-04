Se confirmó la fecha y la sede para la final de la Copa Libertadores 2025

Este lunes se confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 será el 29 de noviembre. La ciudad elegida para la definición fue Lima, la capital de Perú.

“¡La gran Final Única de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en Lima! Nos vemos el 29 de noviembre para vivir juntos una nueva edición de la Gloria Eterna", publicó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en su cuenta de la red social X.

Las otras ciudades candidatas a albergar la final del torneo eran Brasilia y Montevideo.

De esta manera, Lima sucederá a Buenos Aires, donde se disputó la última definición que Botafogo le ganó a Atlético Mineiro. Hacia fines de febrero, la Federación Peruana Fútbol había postulado al Estadio Monumental de Universitario de Deportes ante la CONMEBOL.

Como antecedente, allí se desarrolló la final de 2019, la primera en disputarse a partido único. En esa oportunidad Flamengo protagonizó una histórica remontada ante River.

Las 6 finales a partido único de la Copa Libertadores:

2019 – Flamengo vs. River (Lima, Perú)

2020 – Palmeiras vs. Santos (Río de Janeiro, Brasil)

2021 – Palmeiras vs. Flamengo (Montevideo, Uruguay)

2022 – Flamengo vs. Athletico Paranaense (Guayaquil, Ecuador)

2023 – Fluminense vs. Boca (Río de Janeiro, Brasil)

2024 – Botafogo vs. Atlético Mineiro (Buenos Aires, Argentina)