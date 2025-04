Olimpia echó a Palermo tras el 0-4 ante el Vélez de Guillermo

Luego de la victoria agónica en el debut ante Peñarol, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto sacó a relucir su mejor juego y aplastó por 4-0 al Olimpia de Martín Palermo en Paraguay por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con un doblete de Braian Romero, un tanto de Maher Carrizo y otro de Francisco Pizzini, el Fortín sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen continental y es el único líder del Grupo H.

Por su parte, el conjunto paraguayo, que venía de caer el pasado fin de semana en el campeonato local ante Guaraní por 2-1, sumó su quinta derrota de los últimos seis compromisos y desde la dirigencia del club tomaron una drástica decisión con Palermo: destituirlo de su cargo.

No obstante, en la conferencia de prensa previo a esta decisión, el Titán no había confirmado su continuidad en el club y dejó en claro que iba a hablar con los dirigentes para tomar la mejor decisión: "Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor", sentenció.

"Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie, dar una opinión sobre eso (una posible renuncia), no se planteó, porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión", añadió al ser consultado sobre la posibilidad de que él mismo de un paso al costado.

"Hay que hacer un análisis profundo, ya es una cuestión que tendremos que analizar con los dirigentes y ver lo qué es mejor para Olimpia, no es mi nombre como entrenador ni quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia porque hay una historia atrás, hay todavía muchas cosas que seguramente el club tiene que seguir en crecimiento", completó.

Fuente: MDZ