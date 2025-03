Banco Nación ofrece créditos especiales para comerciantes afectados por la inundación

Daniel Acuña, presidente de la Confederación General Almacenera Nacional, brindó detalles sobre los créditos especiales que el Banco Nación puso a disposición de los damnificados por la grave inundación en Bahía Blanca. En diálogo con La Brújula 24, destacó la importancia de estas líneas de financiamiento blandas para quienes sufrieron pérdidas materiales a causa del temporal. “A mí me tocó estar afuera el día de la tormenta, estaba en Buenos Aires, pero cuando vimos las imágenes, fuimos a hablar con los mayoristas para que no subieran los productos de primera necesidad mágicamente, para que no haya avivadas”, recordó al inicio de la entrevista.

El dirigente explicó que, además de gestionar la estabilidad de precios, se trabajó para lograr una herramienta de asistencia financiera a través del Banco Nación. “Luego empezamos a gestionar con la gente del Banco Nación por una línea de crédito blanda para damnificados que perdieron cosas con la inundación. El día lunes hablé con el director y me dijo que a partir de este mismo lunes el banco sacó una línea de créditos para damnificados, con una tasa del 26%. Dan hasta 40 millones, con 6 meses de gracia”, detalló Acuña.

Según precisó, estos créditos están dirigidos a comerciantes que sufrieron daños, sin importar si son o no clientes del banco. Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar una declaración jurada o pruebas fotográficas de las pérdidas sufridas. “Hay mucha gente de Bahía que perdió un montón de cosas, les digo que se acerquen al banco. Pero es solamente a los que comprueben, tienen que presentar declaración jurada o fotos de lo que perdieron”, remarcó el presidente de la confederación almacenera.

Acuña subrayó que los montos disponibles son significativos y que cada solicitante podrá definir el plazo en el que desea devolver el crédito. “Es para comerciantes, sean o no clientes del banco, para todo el que sufrió por la inundación. Cada uno tiene que definir la cantidad de años en que los quiere pagar”, explicó, al tiempo que indicó que no ha visto mucha difusión de la medida en redes sociales. Sin embargo, afirmó haber hablado directamente con el presidente del Banco Nación y confirmó que la línea de crédito ya está activa.

En cuanto al presupuesto disponible para estos préstamos, Acuña sostuvo que hay hasta mil millones de pesos para distribuir entre los afectados. Por eso, alentó a la comunidad a acercarse a las sucursales del Banco Nación para informarse y aprovechar esta oportunidad. “Que la gente de la ciudad se acerque porque hay una opción muy blanda y lo van a necesitar”, concluyó.