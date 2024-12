Le hackearon el WhatsApp al intendente de Tres Arroyos: "Ya hicimos la denuncia"

Pablo Garate, intendente de la vecina ciudad de Tres Arroyos, denunció en las últimas horas que le hackearon el celular. Y pidió a la población de su distrito estar alertas ante lo ocurrido.

Al respecto, en diálogo con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por La Brújula 24, el funcionario señaló que "me llamó una persona por WhatsApp, estaba identificado como alguien que tenía de contacto, que era o fue funcionario nacional". "Ahí se desencadenó todo, justo estaba esperando una llamada con un medio de Tres Arroyos y cuando corté se generó esta situación. Era alguien que quería armar un grupo de WhatsApp de intendentes".

Y agregó: "Me puse a hablar en la radio y enseguida me lo advirtieron. Evidentemente, han acomodado el ícono o algo por el estilo, porque yo la tenía identificada a esta persona que supuestamente me contactó. Anoche estuvimos haciendo todo, lo llamamos y el teléfono estaba como muerto".

"Al margen de esto, actuamos rápido desde Seguridad, alertamos en redes sociales que esto estaba pasando y eso nos permitió agregar a la denuncia algunos indicios de una dirección desde donde estaría pasando todo esto", explicó Garate.

Y resaltó que "tengo un alcance muy importante en redes y pudimos avisar rápido", aunque aclaró que "tuve mensajes de gente a la que le llegaba un mensaje. Ahora el WhatsApp mío está totalmente bloqueado, la cuenta está dada de baja para mí y para todos".

"Me preguntó -el ladrón- si hubo alguna respuesta del gobierno nacional por obras para Tres Arroyos, de hecho tuvimos una conversación porque yo lo tenía grabado, se identificó y todo. Ya hicimos la denuncia por supuesto".