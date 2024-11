Milei analiza salir del Mercosur para firmar tratados con otros países

Javier Milei analiza abandonar el Mercosur, con el objetivo de negociar tratados de libre comercio de forma independiente con países como Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. Esta estrategia busca evitar las restricciones que imponen las normativas del bloque regional y abrir nuevas oportunidades comerciales.

Desde la perspectiva de la actual gestión de Gobierno, el Mercosur ha dejado de ser beneficioso para Argentina, criticando su falta de avances, como el estancado acuerdo con la Unión Europea y el proteccionismo dentro del bloque.

La mesa chica de Balcarce 50 no tomó la postura de romper con el Mercosur, sino que buscará reformar primero las condiciones comerciales del bloque sudamericano. En Cancillería sostienen que no hay definiciones por el momento y aseguran que podría acelerarse si no se concreta el acuerdo con la Unión Europea.

Con información de TN