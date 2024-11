Graduado de la UNS emocionó a todos con su mensaje en la colación

Emiliano Montero es un joven oriundo de General Roca (Río Negro) que se termina de graduar en la UNS. Días pasados, durante el acto de colación, Emiliano leyó un mensaje con el que emocionó a todos. Esas palabras -transmitidas por el canal de Youtube- se hicieron virales y fueron tomadas por medios de comunicación de distintas provincias.

"Vengo de una familia que construyó su vida fuera de las universidades. Mi abuela no pudo terminar la primaria; desde los 12 años tuvo que rebuscarse sola la vida, sin saber si al final del día tendría un plato de comida. Mi otra abuela llegó hasta segundo año de la secundaria y mi abuelo no terminó su primer año universitario. En ese contexto, estudiar no era una prioridad, sino un privilegio que no lleva el pan a la mesa. Mis padres empezaron una carrera universitaria pero no pudieron recibirse”, indicó.

“Hoy soy el primer graduado universitario de una familia de laburantes, personas que dejaron de lado sus propios intereses y prioridades para hacerse del mismo objetivo que mío: finalizar los estudios. Nada de esto hubiera sido posible sin la UNS, sin una universidad pública. Porque es el único medio que tenemos, las familias y generaciones que venimos de abajo, para salir adelante y ofrecer un mejor puerto de partida a las generaciones venideras”.

“Por eso a la UNS, a bienestar, a la sala de lectura, a los amigos y compañeros, a los tutores, a los centros de estudiantes, gracias. Cuando comencé la carrera, anhelaba poder decirles a mis abuelos ‘lo logré’. Uno de mis mayores miedos era que el tiempo, tirano por su naturaleza, no me alcanzara para decirles ‘Llegué, tenés un nieto contador’. Sé que muchos aquí también habrían querido compartir este logro con sus abuelos, así que quiero agradecerles a todos los abuelos, a quienes están acá y a quienes nos acompañan desde otro lugar; este párrafo es para ellos”, expresó.

"Gracias por cada vela encendida, cada oración y cada gesto de apoyo que nos permitió llegar a donde hoy estamos. Este logro es nuestro, y también de ustedes. Gracias, en especial, a mis abuelos y a mi abuela que están mirando la ceremonia por Youtube. Me llena de orgullo decir: soy parte de la UNS”, finalizó Montero.

El mensaje completo del flamante contador Emiliano Montero