Messi y su futuro: "Siempre está la idea de volver a vivir en Barcelona"

Lionel Messi se refirió a la chance volver a Barcelona durante una entrevista a El nou clam, una serie documental que emite 3Cat sobre el músico David Carabén para componer el nuevo himno del conjunto catalán. “Siempre está la idea de volver a vivir ahí el día de mañana”, afirmó.

La Pulga, que recién arrancó sus vacaciones por el final de la temporada con Inter Miami en la MLS y también con la Selección Argentina, destacó que “se extraña la vida en Cataluña”. Además, agregó: “Tuvimos que irnos, pero mis hijos son de ahí y yo viví toda mi vida en ese lugar. Dejamos muchas cosas”.

Con respecto al presente del equipo, Messi fue contundente. “Lo veo espectacular y no me sorprende. Es un orgullo muy grande ver cómo los jóvenes representan al club. No es algo nuevo, pasó toda la vida en Barcelona. Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad de jugar”, expresó.

El rosarino elogió a Hansi Flick por respaldar a los juveniles y deslizó que “cuando se les da confianza, responden porque conocen la institución y están acostumbrados a la forma de juego”. En tanto, añadió: “Si se los acompaña, suceden estas cosas como ya ocurrieron en otra época”.

El director técnico de Barcelona agradeció las palabras del futbolista durante la conferencia de prensa previa al partido ante Celta. “Es un honor escuchar al mejor jugador del club y de la historia decir que le gusta este Barça. Se nota que sigue de cerca al equipo y tiene el corazón acá”, manifestó.

