Tras la condena a CFK, el Congreso vuelve a poner en su agenda el proyecto Ficha Limpia

Tras la reciente ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Congreso aborda el debate sobre el proyecto de Ficha Limpia. Este proyecto busca establecer restricciones para que personas condenadas por delitos dolosos no puedan acceder a cargos públicos. El debate no es nuevo: en septiembre pasado hubo reuniones sobre el tema, pero es posible que la sentencia contra la ex jefa de Estado haya servido para desempolvar el proyecto.

CFK fue condenada a seis años de prisión junto con la inhabilitación perpetua, aunque las defensas han apelado y la sentencia aún no está firme. Según los fundamentos del fallo, se acreditó una asociación entre funcionarios y empresarios que ocasionó un perjuicio millonario al Estado para beneficiar a Lázaro Báez y a la expresidenta.

La posible implementación de Ficha Limpia genera tensiones en el ámbito político. Los detractores del proyecto lo califican como un intento de "lawfare" o persecución judicial contra ciertos líderes políticos, mientras que sus defensores lo ven como un avance necesario hacia una mayor integridad en el sistema democrático. En paralelo, figuras cercanas a CFK, como el senador Oscar Parrilli, han denunciado intentos de proscribirla políticamente, lo que aviva aún más el debate público en torno a la justicia y la política en Argentina.

