Libro

Desde esta semana, en todas las librerías de Bahía y el país estará a la venta El Coleccionista de Huesos, un libro del periodista Germán Sasso, que revela impactantes fraudes del renombrado “perito” Marcos Herrero.

Se trata de una profunda y extensa investigación sobre el accionar de un personaje de película. Un grotesco impostor que se hizo pasar durante años por adiestrador de perros y rastreador de personas desaparecidas.

Su fama de perito implacable le permitió participar en los casos judiciales más resonantes de la República Argentina. Decía esclarecer las causas más complejas y enigmáticas. Y siempre encontraba evidencia que nadie podía encontrar. Pero todo era un fraude. El policía Marcos Darío Herrero fue un sembrador de pruebas serial. Todo lo que hallaba, lo había plantado previamente. Podían ser huesos, sangre, semen o armas. Todo era inventado.

Se especializó en fabricar historias con gran impacto mediático, logrando engañar a familiares de víctimas y presionar a la Justicia para -muchas veces- encarcelar inocentes. Creaba un relato y la tribuna “compraba”.

En el texto -de la Editorial Marea- se revela, con nombre y apellido, quiénes fueron sus cómplices por acción u omisión. Entre ellos aparecen políticos, jueces, fiscales, abogados y periodistas.

La publicación cuenta con el prólogo de Gustavo Pirrello, el primer fiscal en lograr una condena contra Herrero por el plantado de pruebas en Mendoza.

Un libro necesario que repasa cada una de las actuaciones del peritrucho en una veintena de casos; entre ellos el de Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, Araceli Fulles, Marito Salto, Marcela López y Viviana Luna; y demuestra cómo realizaba sus estafas y lo desenmascara para siempre.



Cena

El miércoles pasado, en uno de los salones de Luz y Fuerza, hubo una cena con pesos pesados de la justicia y la política.

Invitados por el jefe de la Policía Federal, Comisario José “Perico” Pérez, se sirvió una comida con presencias importantes del poder local. Del ámbito político, más precisamente del oficialismo, estuvieron presentes el intendente Federico Susbielles y su esposa Laura; el jefe de gabinete de secretarios municipales Luis Calderaro y la secretaria de comunicación municipal Virgina Pascual; Florencia Molini es la directora de la Agencia Territorial; Subsecretaria Seguridad Ciudadana, Ornela Scarano y Martín Pacheco, del Centro de Monitoria; el jefe de la bancada oficialista en el HCD, Álvaro Díaz; y el presidente del Puerto Santiago Mandolesi Burgos.

Por su parte, del arco opositor, hizo su reaparición en eventos sociales el exjefe comunal Héctor Gay, que se mostró con un look europeo y un rictus relajado. A tal punto fue el comentario de su rictus relajado, que algún pensó que había habido un retoque quirúrgico. Sus más íntimos explican que su outfit está relacionado con sus viajes familiares al viejo continente y que “en la cara no tiene nada. Es la cara de no tener la presión que tuvo hasta diciembre del año pasado”.

Quienes se sorprendieron con la aparición de Gay fueron los “destetados” Adrián Jouglard y Fabiola Buosi. Los concejales han anunciado el corte del cordón umbilical con el tridente del propio exalcalde, Nardelli y Moirano. Sin embargo, la “marcada de cancha” de su exjefe político sembró inevitables dudas. Y aunque no se sentaron en la misma mesa, los tres PRO departieron sonrientes con canapés en las manos.

De la Justicia, se acercaron camaristas federales como Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Roberto Amábile. El juez de primera instancia Walter López Da Silva y su par del Tribunal Oral Sebastián Foglia; el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y el defensor José Ignacio Pazos Crocitto también dijeron presente.

Del fuero provincial, se pudo ver al camarista Gustavo Barbieri y al fiscal Juan Pablo Fernández.

Los “patas negras”, es decir los colegas de los “federicos” también estuvieron invitados. El jefe de policía Gonzalo Sandoval y el director del Ministerio de Seguridad Montero fueron sus representantes.

De la rama sindical, estuvo el dueño de casa, el histórico Rubén Darío Bettinotti, que se prepara para una nueva elección y en la que nadie le dará batalla. En paralelo, según se pudo observar en las últimas reuniones del PJ, gana casilleros en la política. “chimenea”, como lo bautizaron en la mesa de al lado, estuvo acompañado por el otro dirigente de extensa trayectoria: Roberto Ércoli. Otros pesos pesados del gremialismo local fueron Roberto Arcángel (camioneros) y Carlos Boer (Uocra).

También se los vio al comandante de la División de Ejército 3, coronel mayor Jorge Luis Díaz y al titular de la Asociación Israelita de Bahía Blanca, Carlos Nudelman.

En las comidillas de las sobremesas, luego del asado servido, Luis Calderaro, anticipaba la visita del presidente de la Corte Bonaerense Daniel Soria. “Luli” no solo es la mano derecha de Susbielles en Alsina 65, sino que es su enlace judicial. En sus últimos años ha cumplido esa función tanto en la legislatura como en el Consejo de la Magistratura. A esta altura, podría decirse que desarrolla el espacio que supieron ocupar Nidia Moirano y Dámaso Larraburu.

Según pudo conocer esta sección, la “rosca” tanto de las mesas políticas como judiciales se hablaron temas de “alto voltaje”, haciendo honor al predio donde se celebró el encuentro.



Violeta

El Teatro Municipal, el Palacio Municipal y el edificio del Consorcio de Gestión del Puerto, se vistieron de violeta con sus luces este fin de semana. La razón, Bahía se unió a la campaña “Adoptar es alumbrar”, en lo que fue el Día Mundial de la Adopción el pasado 9 de noviembre.

La noble idea, motorizada por la Red Argentina por la Adopción, es promover justamente la adopción de niños, niñas y adolescentes, brindando asesoramiento a padres y familias adoptantes o que transcurren ese proceso.



Escuela

Llegó a Bahía y a la Sexta lo que podríamos llamar una “escuela libertaria”. Se trata de la FEDAP (Escuela de Formación, Debate y Análisis Político) la cual se autodenomina “de formación académica (...) que desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo”, y que es previa a la formación del partido de La Libertad Avanza.

La idea es que cualquier persona interesada pueda realizar cursos online o presenciales, relacionados con gestión, educación, liderazgo, entre muchos otros temas.

Según los organizadores, el vínculo directo de la institución con Karina Milei y con presidente del movimiento en la Provincia, Sebastián Pareja.

En nuestra ciudad, el evento de lanzamiento se realizó en Italia 185, y contó con la presencia del dirigente Oscar Liberman; con los dirigentes libertario de Villarino, Carlos y Leandro Ledesma; de Saavedra, Raúl Zentner; de Pringles, Joaquín Domínguez; y de Dorrego, María Fernanda Gutiérrez. Los encargados locales de la escuela serán su directora, Mariela Vitale; su vicedirector, Fernando Perazzo; su secretario, Raúl García Campo; y sus coordinadores, Luciano Cagliari y Guido Pereyra.

“No es un lugar para lavar cabezas ni para hacer propaganda. Lo que se pretende es formar, debatir y pensar. No hay dogma ni doctrina, los cursos tienen una carga técnica muy grande”, aseguró Liberman.



Festejo

Luego de tres años, y con más de mil personas presentes, en la noche del viernes volvió el festejo del Día del Empleado Municipal, en coincidencia con los 90 años del sindicato que los agrupa.

El evento se realizó en el predio Borlenghi de los mercantiles, debido a la gran cantidad de concurrentes. La alegre celebración contó con un menú tradicional: asado, acompañando de una mesa dulce, pizza y una barra de tragos. La música, infaltable, estuvo a cargo del grupo Pecadora. Además, hubo 6 millones de pesos en sorteos, tanto dinero en efectivo como premios y viajes.

Dijeron presente el intendente Federico Susbielles, los integrantes del gabinete municipal, referentes de instituciones nacionales, y proveedores. Los festejos duraron hasta el amanecer del sábado, y por supuesto no faltaron los discursos tanto del secretario general del sindicato, Miguel Agüero, como del jefe comunal.



Vascos

Comenzó la semana Nacional Vasca en Bahía Blanca, que se realiza hasta el 17 de noviembre, con una enorme variedad de actividades que buscan festejar la cultura de esta enorme y pujante colectividad.

Cabe destacar que la de Bahía es una de las festividades más destacadas de la cultura vasca en Argentina, y como siempre ocurre, tendrá una amplia programación cultural y artística, con el objetivo de promover y preservar las tradiciones vascas.

Este año, el evento contará con una destacada participación internacional: 27 delegaciones de Argentina y Uruguay; artistas internacionales como el grupo Korrontzi y Xabi Aburruzaga; además de la presencia de representantes del Gobierno vasco. A lo largo de la semana, nuestra ciudad se llenará de música, danzas, exposiciones y conferencias que invitan a toda la comunidad a sumarse a esta celebración. Todas las actividades se pueden consultar en las redes sociales de la Unión Vasca: instagram.com/unionvasca