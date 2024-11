Turismo Carretera: Werner ganó en Toay y se subió a la punta

Mariano Werner (Ford Mustang) se llevó la victoria en la 14ª fecha del Turismo Carretera en Toay (La Pampa). El piloto del Fadel Werner Competición sumó su 3º triunfo de la temporada (el 2º en forma consecutiva) y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro RUS cuando queda 1 carrera para la definición. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) completaron el podio.

El actual campeón del TC ratificó su gran momento al cerrar un fin de semana perfecto en el autódromo pampeano, escenario donde ya había ganado en la anterior presentación en el mes de abril. Se quedó con el puntaje máximo y ahora llega al Gran Premio Coronación de La Plata con una ventaja de 12,5 puntos sobre Julián Santero (Ford Mustang), que arribó 11º, cuando quedan 70,5 puntos en juego.

El ídolo de Ford construyó una victoria inobjetable, con 2 maniobras calcadas que le permitieron saltar a la cima de la carrera en los primeros giros luego de partir en la 3ª posición. Primero ejecutó al Camaro de Santiago Mangoni (largó 2º), y unas vueltas más tarde hizo lo propio con Trucco. A partir de allí, el tricampeón de la “máxima” mantuvo una buena diferencia que osciló los 2 segundos sobre Canapino.

Así, no solo volvió a lo más alto del podio, sino que con su 27º triunfo se convirtió en el piloto más ganador en actividad superando a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) e igualando a 2 históricos como Emilio Satriano y Oscar Castellano. Pero lo más importante de todo es que despejó el camino para ir por su 4ª Copa de Oro el próximo 1 de diciembre en el “Roberto Mouras” platense.

“Fue una carrera increíble. Tuve un misil, un Fórmula 1. Las cosas no venían saliendo antes y ahora se está dando todo junto. Hubo momentos donde no encontrábamos el funcionamiento, hoy probablemente digan que lo estaba guardando. Pero no es así. Los chicos trabajaron un montón y ahora se ven los resultados. Queda 1 carrera, ahora depende de nosotros, pero este deporte te da y te quita. Lo importante es dejar todo”, manifestó el nuevo líder del torneo.

Agustín Canapino, sin posibilidades de meterse a la Copa de Oro, volvió a ser protagonista con el Camaro del Canning Motorsport. El arrecifeño, que largó en la 6ª posición, avanzó 4 posiciones para cerrar su 3º podio en las 5 carreras que disputó en esta temporada repitiendo el 2º puesto que había obtenido en la fecha anterior en San Nicolás.

Canapino sumó su 3º podio en 5 carreras disputadas en este 2024.

“Estoy muy contento, otra vez el mejor Chevrolet y por lejos, más no podemos hacer. Cuando avancé al 2º puesto se terminó la carrera porque Mariano está en otra sintonía. Me midió y cuando vi que no podía hacer nada me dediqué a administrar el auto. Lo felicito a él y a su equipo porque está en otro nivel, corre en ora categoría”, lanzó el arrecifeño.

En tanto que Juan Martín Trucco completó el último escalón del podio en una carrera que lo tuvo como máximo candidato. No obstante, el piloto de Tres Algarrobos fue perdiendo performance con el paso de las vueltas, lo que le hizo perder 3 puestos con Werner, Canapino y Germán Todino, a quien pudo superar sobre el final para sumar su 2º podio con el modelo de la pentaestrella.

Trucco completó el podio con el Dodge Challenger.

“No había manera de aguantarlos y correrlos. Mariano me pasó con mucha facilidad, lo felicito porque hizo un maniobrón (sic). En 2 vueltas me limpió. Pero para nosotros es muy bueno, sumamos un podio más y seguimos evolucionando con el auto”, dijo el representante del Di Meglio Motorsport que pese a este buen resultado no pudo meterse en la Copa mediante el sistema de los “3 de último minuto”.

Al GP Coronación del 1 de diciembre en La Plata llegarán con chances matemáticas solo 7 de los 15 pilotos clasificados al minitorneo. Ellos son Werner, Santero (a 12,5 puntos), Mangoni (a 29,5), Germán Todino (a 41,5 como uno de los “3 de último minuto”), Valentín Aguirre (a 42,5), Mauricio Lambiris (a 45) y Diego Ciantini (a 56).

Quienes ya no tienen posibilidades son José Manuel Urcera, Juan José Ebarlín, Marcos Landa (3UM), Lautaro de la Iglesia (3UM), Ricardo Risatti, Marcos Quijada, Esteban Gini y Juan Bautista De Benedictis.

Final – TC – 14ª fecha – 30 vueltas- Toay

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Werner, M. F. Mustang 40;03.082 2 Canapino, A. Ch. Camaro 3.502 3 Trucco, J. M. D. Challenger 4.330 4 Todino, G. F. Mustang 4.766 5 Mangoni, S. Ch. Camaro 5.600 6 Landa, M. T Ng 6.185 7 Urcera, J. M. F. Mustang 6.785 8 De La Iglesia, L. D. Challenger 6.979 9 Ciantini, D. Ch. Camaro 9.483 10 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 10.263 11 Santero, J. F. Mustang 12.298 12 Agrelo, M. Ty NG 12.625 13 Aguirre, V. Ch. Camaro 13.338 14 Lambiris, M. F. Mustang 16.767 15 Ardusso, F. Ch. Camaro 17.434 16 Craparo, E. D. Challenger 18.272 17 Álvarez, S. Ch. Camaro 18.624 18 Fontana, N. Ch. Camaro 19.031 19 Ledesma, C. Ch. Camaro 19.639 20 Fritzler, O. D. Challenger 20.964 21 Risatti, R. Ch. Camaro 22.279 22 Quijada, M. Ch. Camaro 22.941 23 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 24.057 24 Vázquez, M. D. Challenger 24.443 25 Trosset, N. F. Mustang 26.203 26 Mazzacane, G. Ch. Camaro 34.074 27 Candela, K. T Ng 35.457 28 Bonelli, N. Ch. Camaro 36.104 29 Jakos, A. Ty NG 44.602 30 Ponce De León, G. F 46.059 31 De Benedictis, J. B. F. Mustang 46.446 32 Martínez, A. Ty NG 46.700 33 Ferrante, G. Ty NG 53.975 34 Martínez, T. T Ng 1;06.960 35 Serrano, M. Ty NG 4 VTAS 36 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 4 VTAS 37 Castellano, J. D. Challenger 16 VTAS 38 De Carlo, D. Ch. Camaro 16 VTAS 39 Cotignola, N. T Ng 21 VTAS 40 Chapur, F. D 28 VTAS 41 Carinelli, A. D. Challenger 29 VTAS

