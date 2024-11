Milei saludó a Trump: “Felicidades por tu formidable victoria, puedes contar con Argentina”

Tras conocerse los resultados parciales de las elecciones, Donald Trump se autoproclamó presidente electo de Estados Unidos. Y a las 6:51 de la mañana del día siguiente del comicio, el mandatario Javier Milei usó sus redes sociales para saludar al ganador, que genera importantes expectativas en la Casa Rosada debido a la afinidad que hay entre el líder libertario y el líder republicano.

“Felicidades por tu formidable victoria electoral”, comienza el breve mensaje, que prosigue con el eslogan clásico de Trump: “Ahora, Make America Great Again. Sabes que puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea. Éxitos y bendiciones. Saludos cordiales”, agregó el jefe de Estado argentino en su cuenta de la red social X.

Antes había retuiteado diversos posteos de colaboradores como Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de la presidencia argentina, quien publicó el video del encuentro que Trump y Milei tuvieron en febrero de 2024. “MAGA. VLLC”, escribió el cineasta.

Los resultados que lo dieron como ganador en Georgia y Carolina del Norte, sumado a la posición favorable en Pensilvania, impulsaron a Trump a brindar un discurso en el que se proclamó ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, frente a la vicepresidenta Kamala Harris.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u