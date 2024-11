Franco Colapinto se llevó el premio a la mejor maniobra de octubre

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, recibió el premio del “adelantamiento del mes” por su maniobra para superar al español Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos, el pasado 20 de octubre.

En la curva 12 del circuito del texano autódromo de Austin, el piloto se adelantó al bicampeón mundial en una maniobra clave para sumar puntos por segunda vez en su joven carrera en la Fórmula 1 que, por ese entonces, atravesaba su cuarta participación.

Overtaking Fernando Alonso to score a point in only your FOURTH Grand Prix?



Yep... you deemed @FranColapinto's daring move in Austin worthy of the @cryptocom Overtake of the Month! 👏#F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/doRcCv4Yxa