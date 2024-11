El truco para recuperar las zanahorias blandas y evitar tirarlas a la basura

Si alguna vez encontraste zanahorias blandas y te preguntaste si ya es hora de despedirse de ellas, te contamos que con un simple truco, estas pueden volver a su forma crujiente y fresca. Además de cuidar el bolsillo, este tip reducirá el desperdicio de alimentos, dándoles una segunda oportunidad.

Aunque algunas frutas y verduras pierden su frescura con el tiempo, no siempre significa que estén listas para la basura. Es cierto que con carnes y pescados no hay mucho margen de maniobra y hay que ser cautelosos, pero con vegetales como las zanahorias, tenemos un as bajo la manga. Incluso si están un poco blandas, pueden recuperarse y volver a brillar en tus recetas.

Las zanahorias son versátiles y ricas en nutrientes, perfectas para comer crudas, en guisos, al vapor, o incluso en jugos. Pero a veces, con el tiempo, pierden esa textura firme que tanto nos gusta. Acá es donde entra en juego el truco de hidratación: una forma rápida y efectiva de devolverles la vida.



El truco paso a paso

Llenar un recipiente con agua fría. Colocar las zanahorias enteras (sin pelarlas ni cortarlas) dentro.

Colocar las zanahorias enteras (sin pelarlas ni cortarlas) dentro. Añadir unos cubitos de hielo si querés resultados más rápidos. Este toque extra de frío acelera el proceso.

si querés resultados más rápidos. Este toque extra de frío acelera el proceso. Dejalas reposar al menos media hora. Si tenés tiempo, dejalas toda la noche para una textura aún más crujiente.

Con este sencillo truco, evitarás tirar comida y tendrás siempre a mano un ingrediente perfecto para cualquier plato.

Con información de TN