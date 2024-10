Gonard dijo que es "delirante" lo denunciado por Alonso y lo acusó de trabajar para los K

María Teresa Gonard, Presidenta del Concejo Deliberante, respondió públicamente a la grave acusación del concejal Carlos Alonso, quien aseguró que tanto ella como otras tres ediles entraron a su oficina y le robaron una cadena de oro y una lapicera.

"No puedo creer el nivel de este concejal -por Alonso-, que claramente está trabajando para el kirchnerismo, está claro hace mucho tiempo eso. El jueves me presentaron una nota para informar que estos tres concejales pasarían a integrar nuestro bloque, como se está haciendo en todo el país, y él no lo acepta de ninguna manera y no se entiende, porque queremos sumar a toda esa gente que píense como Milei y hacer un espacio más grande. Después de eso, se puede esperar cualquier cosa de este concejal", aseveró.

Y agregó: "Alonso siempre va fluctuando, depende lo que le convenga. Ha votado Unión Por la Patria en casi todos los proyectos. Pero al margen de eso, que son cuestiones que no comparto con él, pero las respeto, esto me parece que es excesivo".

"Lamentablemente, como es una persona con la que no se puede consensuar, no puede aceptar que ingrese gente al bloque para trabajar juntos. No sé a quién responde, habría que preguntarle a él. Pero lo que me parece delirante es decir que roban cosas. Hay tres o cuatro llaves de todos los bloques en el HCD y jamás pasó nada como eso. ¿Justo ayer?, me parece raro. Yo le escribí antes para avisarle que iba, pero nunca me contestó", dijo.

Más frases de Gonard en La Brújula 24:

"Lo llamé al secretario Sebastián Nieto para decirle que me iba a acercar, el HCD es de todos los concejales. Hay llaves para el personal de limpieza también. Se la pedí a uno de los encargados para ir acomodando los muebles para pasar algunas computadoras. Es decir, había mucha gente presente".

"Este señor -Carlos Alonso- también salió en el verano a decir que le habían robado en su empresa, se ve que hay gente que le vive robando".

"Quiero que quede claro que es mi bloque también, entro y salgo permanentemente desde el 10 de diciembre. Es imposible que ocurra eso. Lo tendrá que demostrar en la justicia, pero la gente puede decir cualquier cosa".

"Yo cumplo con mi rol desde el 10 de diciembre, nadie puede decir lo contrario. Desde que asumí las operaciones no han parado nunca. Acá estamos para defender la Libertad Avanza desde Bahía Blanca. Molestó mucho el acto del sábado, donde se vio que toda la juventud responde a mi espacio. Habría que preguntarle a él cuál es su jefe político".

"Es ridículo, me da vergüenza tener que estar hablando de esto, la sociedad de Bahía Blanca no nos votó para esto, tenemos que ponernos a resolver los problemas. No hay que mediatizar, la gente la está pasando mal y necesita que responsamos con seriedad los concejales".