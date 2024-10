Se agudiza el conflicto universitario: qué puede llegar a ocurrir en Bahía

Lejos de alcanzar una solución, el conflicto entre el Gobierno y las universidades se profundiza cada vez más. Ocurre que los gremios docentes y no docentes convocaron a un nuevo paro para el jueves 17 de octubre y, además, adelantaron otra semana de lucha luego de que la Cámara de Diputados ratificara el veto a la Ley de Financiamiento.

Para saber qué puede llegar a ocurrir en esta ciudad, la redacción de LA BRÚJULA 24 consultó al dirigente de Aduns, Sergio Zaninnelli. “El martes 15 estamos citados a un plenario nacional, donde es posible que se resuelve agregar otra jornada. Por ahora, lo confirmado es el paro total el 17 en todas las universidades, niveles educativos y de docentes y nodocentes”, explicó.

Zaninnelli aclaró que, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades del país, en Bahía no hay en este momento ninguna universidad pacíficamente "tomada". "El lunes por la tarde habrá una asamblea abierta, como la del viernes pasado, donde es posible que se resuelva alguna 'toma'", aclaró.

Sobre la mancomunión que, en reclamo de mayor financiamiento para las universidades tienen docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades (algo que quedó reflejado, por ejemplo, en la masiva marcha del 2 de octubre), el referente sindical expresó: "Eso se logró ahora como nunca antes". "La crisis no tiene precedentes y se podrá seguir agravando si el Gobierno nacional no da marcha atrás con el ajuste presupuestario y salarial. Para eso docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades no debemos cesar en esta unidad de lucha", concluyó.