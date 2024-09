Abuso en el barrio Latino: “Mi marido es inocente, hay un degenerado suelto”

Paula es la esposa de un sujeto llamado Gabriel Anrique, quien fue detenido la semana pasada por agentes de la DDI, acusado de haber abusado a una nena de 10 años en una vivienda del barrio Latino.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, resaltó que su marido “es inocente”, y dijo que “la descripción que aportan no coincide con él”. “Estoy 100 por ciento segura de que es inocente, estamos en contacto continuamente, es imposible que haya hecho eso. Aparte, la descripción que aporta la familia no coincide con él, pero jamás se investigó a otras personas. En la declaración se habla de un sector y tampoco se condice con la casa”, refirió.

Y agregó, respecto de las características del hombre que, por el momento, se encuentra tras las rejas: “Mi marido trabaja en el cementerio, es estatura media, yo soy muy bajita y es un poquito más alto que yo. No está completamente pelado, le falta un poco de pelo arriba, es gordito y su rasgo más característico es la barba, que es importante”.

En esa misma línea, Paula contó que Anrique tiene una camioneta Fiat Toro negra, pero aclaró que no tiene los vidrios polarizados. “Lo condenaron sin ningún tipo de pruebas, esta gente fue a su domicilio una noche, golpearon las manos y alguien le pidió fuego, él se lo dio, pero no sabemos quién era, si el padre de la nena u otra persona. Al rato se fue acostar y escuchó entre 5 o 6 disparos; al principio no sabía que era contra la casa”.

“No convivimos, estamos juntos hace 11 años y él vive hace 28 años en ese mismo lugar. Nos escribimos mensajes continuamente, con fotos, voy a su casa, él a la mía”, comentó.

Acá, más frases de la esposa del acusado en el aire de “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Esta gente –por la familia de la menor– se maneja con una violencia a la que nosotros no estamos acostumbrados, uno de los tiros cayó encima de la mesa”.

“Repudio totalmente el hecho, pero mi marido es inocente, ahora está preso y hay un degenerado suelto”.

“Nosotros no entendíamos nada, nos dimos cuenta por dónde venía la mano cuando esta gente publicó esto en Facebook, lo escracharon con nombre y apellido. Hasta ese momento no sabíamos por qué lo estaban atacando”.

“Mi marido estaba de licencia por estrés laboral, pero de antes que pasara todo esto”.

“Hay que investigar bien quién le hizo eso, pobre criatura. A la familia le diría que se equivocaron, que tratemos entre todos de buscar al que realmente le hizo eso a la nenita”.

“Mi marido es un buen hombre, trabaja en su casa, no le hace mal a nadie, nunca tuvo problemas. Vive ahí desde hace 28 años y nunca tuvo problemas con nadie, es muy desesperante todo esto. No tiene antecedentes de ningún tipo, estábamos en nuestro mejor momento, con muchísimos proyectos”.

“El trabajo de él es muy complicado (cementerio), tiene que convivir con el dolor todo el tiempo. Ahora arregla vehículos, y otras cosas, trabajos de herrería, está continuamente trabajando”.

“Siempre se puso a disposición para lo que sea, es aberrante lo que le pasó a la nena. Él quiere hablar porque no tiene nada que esconder”.