Debuta Argentina en la Copa Davis: formato, rivales y ausencias

La Copa Davis comienza este martes con su (ya no tan) nuevo formato, distinto al que supo tener cuando Argentina levantó su única ensaladera de la historia, en 2016. Se jugarán paralelamente y en cuatro ciudades distintas los partidos correspondientes a las cuatro zonas de cuatro equipos, de donde saldrán los ocho cuartofinalistas (clasificarán los primeros dos de cada grupo). Cada país jugará tres puntos, dos singles y un dobles, frente a cada uno de sus tres oponentes. Italia, Brasil, Bélgica y Países Bajos conforman el Grupo A; España, Australia, Francia y República Checa, el B; y Alemania, Eslovaquia, Chile y Estados Unidos, el C. Por su parte, Argentina comparte el Grupo D con Canadá, Gran Bretaña y Finlandia, competirá en el 02 Arena de Manchester y deberá jugar por encima de lo esperado para ser parte de la siguiente instancia, en noviembre.

Este martes desde las 9 el equipo nacional enfrentará a Canadá. Los singlistas, que no fueron aún confirmados por el entrenador Guillermo Coria, saldrán de Sebastián Báez (26º), Francisco Cerúndolo (31º) y Tomás Etcheverry (34º), dado que Andrés Molteni y Maximiliano González serán la pareja de dobles. Canadá tiene como figura más destacada a Felix Auger-Aliassime (21º), ex Top 10 y finalista del Masters 1000 de Madrid este año. Además, estarán Denis Shapovalov (100º, también ex Top 10) y Gabriel Diallo, el chico de 22 años y nivel ascendente que es el 103 del ranking mundial. Sobre los rivales de Argentina, Coria aseguró: “Son difíciles, con experiencia. Está todo muy abierto: podemos ganar las tres series, podemos perder las tres series. No somos menos que nadie, ni tampoco nos creemos más que nadie. Estamos todos parejos, todos nos respetamos”.

El Grupo D lo completan Gran Bretaña y Finlandia. Los primeros son, a priori, el equipo más duro (y los locales) y llegan con un Jack Draper envalentonado. El chico de 22 años que este año ya venció a Carlos Alcaraz en Queen’s alcanzó las semifinales en el US Open y llegó al puesto 20, su mejor posición histórica. Los británicos, a quienes Argentina enfrentará el viernes desde las 9 de la mañana, no tendrán a Cameron Norrie, lesionado, pero sí al experimentado Daniel Evans (178º, ex 21º, a Billy Harris (101º) y a dos doblistas de gran nivel: Henry Patten y Neal Skupski. Frente a Finlandia, el equipo capitaneado por Coria jugará el sábado, también a las 9. Se trata del equipo, en principio, más débil del grupo, ya que no cuentan por lesión con su mejor jugador, Emil Ruusuvuori (83º). Pero cabe recordar que el año pasado los finlandeses le ganaron a Argentina 3-1 como locales y lo marginaron de las Finales; aunque en Espoo no estaban Báez y Etcheverry. El capitán será Jarkko Nieminen y sus figuras, Otto Virtanen (109°) y el doblista Harri Heliovaara (15°).

La superficie, todo un desafío

La cancha del 02 Arena de Manchester será de superficie dura y techada, un terreno que no suele traerles grandes resultados a los argentinos: allí, Báez posee 4 victorias y 13 derrotas (23.5% de efectividad); Cerúndolo, un récord de 8-9 (47.1%); y Etcheverry, 5-3 (62.5%). Sin embargo, aseguran los tenistas albicelestes, la pista es más lenta que otras superficies similares y eso los puede beneficiar: “Es un poco más lenta de lo que me esperaba. Es la superficie de cada final de temporada, así que ya la conocemos. Nos vamos a sentir cada vez más cómodos y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera”, sostuvo Báez. Y el capitán Coria agregó: “Es una carpeta rugosa, que pica poco, no es tan rápida la pelota, es un poco pesada. Hay que estar bien afilados e impactar bien la pelota para que salga. Y obviamente, cuando la pelota es nueva, en esos primeros games sí pica un poco más rápida y hay que estar bien lúcidos y rápidos de piernas”.

Zeballos, la gran ausencia

El marplatense de 39 años Horacio Zeballos es actualmente el mejor doblista del mundo junto a su compañero Marcel Granollers, pero pese a que lidera el ranking ATP no estará en Manchester para la Copa Davis, como tampoco estuvo en los Juegos Olímpicos de París. Zeballos fue muy sincero y aseguró que se debía a una mala relación con Coria y dijo que su presencia no sería positiva para el equipo, aunque el capitán quiso poner paños fríos y asegurar que se trataba de algo deportivo. El Mago priorizó, como en París 2024, el hecho de que Molteni y González se conocieran y jugaran juntos en el circuito. De todos modos, la decisión no deja de ser controversial y Argentina no tendrá al mejor del mundo en su disciplina. Desde este martes a las 9, Zeballos alentará como un argentino más al equipo, cuando este busque clasificar a los cuartos de final de la Copa Davis por primera vez desde 2019.

Fuente. MDZ