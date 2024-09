Mirtha Legrand sorprendió a Abel Pintos con un picante reclamo en su programa

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a sorprender a todos en su famosa “mesaza” con un comentario sin pelos en la lengua dirigido nada menos que a Abel Pintos. La diva, con su característico estilo, no pudo evitar lanzarle un reclamo al músico por haberle prometido, una y otra vez, que asistiría a su programa, pero nunca cumplía.

La mesa de El Trece fue todo un lujo, con invitados como Marta González, Pía Shaw y Betiana Blum, además del mismo Abel Pintos. Durante la velada, Mirtha abordó varios temas con el músico, desde sus inicios en la música con Raúl Lavié hasta su amistad con Luciano Pereyra, con quien tiene shows programados en el Luna Park para fin de año.

También hubo tiempo para charlar sobre su relación con Mora Calabrese, rememorando cómo se conocieron y cómo su amor ha ido creciendo con los años.

Pero el momento más recordado fue el reclamo de Mirtha. Antes de un corte comercial, la diva aprovechó para remarcar la constante evasión del bahiense: “Hablamos de todo, como si estuviéramos en casa. ¿Vos te sentiste cómodo? Cuánto tiempo Abel, ay… ‘Que voy a ir el programa, no esta semana no puedo, entonces cuándo viene, la otra, no está en Mar del Plata, ahora, no, está de gir… Anda a la mier…”, exclamó sin filtros la Chiqui.



Su comentario desató carcajadas en la mesa y en el equipo de producción. El propio Abel no pudo evitar sonreír ante la ocurrencia de la diva, quien cerró el momento con un gesto divertido, dando a entender que todo era parte de una chicana amistosa. Eso sí, quedó claro que a Mirtha no le gusta que le anden dando vueltas, y mucho menos cuando de promesas se trata.

Con información de La Voz