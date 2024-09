Lautaro fue clave en el triunfo argentino y habló de la chance de ganar el Balón de Oro

Lautaro Martínez tuvo este miércoles una gran noticia: quedó entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, junto con otro compatriota: Emiliano Martínez. El delantero lo tiene bien ganado tras una enorme temporada con Inter, club del que es capitán, con el que fue campeón y se consagró como goleador del Calcio.

En la Selección Argentina también pasa un gran momento y le dio el triunfo en la final de la Copa América el pasado 14 de julio ante Colombia, al marcar el 1-0 definitivo. Este jueves, en el reencuentro del bicampeón continental con su público, fue una de las figuras del contundente 3-0 ante Chile.

Si bien no convirtió, se puso el traje de asistidor y fue clave en el 1-0. “Juli me dio el pase atrás, estaba por patear y escuché que me gritó Alexis. Por eso la dejé pasar. Lo bueno es que sirvió para marcar el camino de la victoria”, explicó.

¿LAUTARO MARTÍNEZ SE ILUSIONA CON EL BALÓN DE ORO?



Precisamente, uno de los temas que dejó la jornada fue su sociedad con Julián Álvarez, ya que siempre se habla de la posibilidad de que jueguen juntos en la Albiceleste para darle forma a un doble nueve. Al respecto dijo que “acá lo importante es que Argentina gane, eso es lo que cuenta, más allá de si nos toca jugar a los dos juntos”.

Como balance manifestó que “estoy contento con el partido que hicimos. En el segundo tiempo abrimos el marcador rápido y eso nos permitió estar tranquilos. Me siento muy bien y me gusta reencontrarme con los compañeros”.

Por último, se refirió a su candidatura a mejor jugador del mundo: “Por la temporada que hice, merezco estar donde estoy. Creo que puedo disputar el Balón de Oro”, señaló con confianza.