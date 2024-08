Indignación de una bahiense y su hija con discapacidad debido a las demoras en Aeroparque

Por Cecilia Corradetti / [email protected]

Indignada y al borde del llanto, la bahiense Silvia Gori, quien hoy debía regresar a Bahía Blanca junto a su hija que sufre una discapacidad, fue abordada por la notera Mercedes Ninci y dijo: “Nos tienen como si fuéramos ganado, ovejas”.

La mujer, que debía regresar a la ciudad al mediodía, no pudo abordar su vuelo de Aerolíneas Argentinas por una asamblea. “Necesito irme ya, tengo una hija que no se siente bien. Que me den una solución, pagué un pasaje y deben responder. Esto es una vergüenza”, reclamó.

“Nos tienen como objeto, como animales. Me mandaron de allá para acá y no me dieron ni siquiera una silla de ruedas. Que cumplan y arreglen sus problemas de otra manera. Estoy indignada”, dijo.

Aerolíneas Argentinas reprogramó varios vuelos hoy en el marco de un paro. Algunos arribos también se vieron afectados por la medida de fuerza que fue anunciada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas en el aeropuerto metropolitano. Además, parte del personal de Intercargo, está en asamblea.

Los gremios aeronáuticos insisten en llevar adelante reiteradas medidas de protestas en distintos aeropuertos del país, complicando los vuelos de miles de pasajeros y afectando el funcionamiento de las aerolíneas. Hoy realizan un paro parcial en Aeroparque Jorge Newbery, lo que ya produce demoras y cancelaciones en toda la actividad prevista para hoy. La medida de fuerza, que iba a realizarse desde las 6 hasta las 9 de la mañana, comenzó a las 8 organizada por la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas.

“Desde 8.35 en adelante hasta lo que dure, creemos que hasta las 11, se cancelan y demoran varios vuelos”, informaron desde Aerolíneas Argentinas a los medios.