Schwartzman jugó su último US Open y fue homenajeado

Apocos meses de bajar la raqueta, Diego Schwartzman (244°) se dio un gustazo de aquéllos. Primero, haciendo un esfuerzo sobrehumano para pasar la qualy para clasificarse al cuadro principal del US Open. Y luego, enfrentándose a un estadio que se llenó para verlo a él, jugando contra un monstruo de su generación como el francés Gael Monfils (45°) y, pese a la derrota, despidiéndose de su último major yanqui a lo grande. Tal fue su impacto en el tenis, y no sólo en suelo argentino, que la organización lo homenajeó tras el partido.

En el primer set, el argentino fue un pequeño gigante: remontó, llegó al tie-break y ganó por 7-6 (2). La ilusión de un triunfo que lo hiciera avanzar se fue esfumando con el correr de los minutos, ya que el francés se agrandó con cada game hasta la culminación del partido, con tres sets corridos de 6-2, 6-2 y 6-1. De todos modos, lo que pasó en la cancha fue lo de menos para un Schwartzman que cayó a cuentas de lo que generó a lo largo de su carrera una vez que terminó el partido.

Después de ver un video que le prepararon, en el que se repasaron algunos momentos clave de su carrera, al Peque se le cayeron las lágrimas. “Es difícil hablar, suelo llorar mucho. Perdón… No debo hacerlo ahora. Les agradezco a todos los fanáticos que me apoyaron, ¡no sé por qué me vinieron a ver todos estos años! Desde ahora, voy a disfrutar cada momento”, dijo luego entre el llanto y las sonrisas. Para coronar, la organización le entregó un cuadro que cuenta con muchas fotos suyas disputando el US Open a lo largo de los años que seguramente atesorará.

Además de ser su último US Open, este fue el último Grand Slam en la carrera de quien supo ser 8° en el ranking en 2020 (y, en consecuencia, pudo jugar el prestigioso ATP Finals). En majors, el Peque sumó un total de 59 triunfos, siendo superado solamente por Guillermo Vilas, David Nalbandian y Juan Martín del Potro. No, definitivamente Schwartzman no es uno más…

Fuente: Olé