“La elección de Punta Colorada abre un debate por el impacto medioambiental”

Pablo González, ex presidente de YPF durante el gobierno de Alberto Fernández, estuvo al frente del directorio de la empresa hasta el 14 de diciembre de 2023, cuando presentó la renuncia. Participó de la toda la gestación y buena parte de la negociación previa a la confirmación de la locación del proyecto de la planta de GNL que ya no se instalará en Bahía Blanca.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, evaluó las horas posteriores a esta determinación en conjunto de la compañía estatal junto con Petronas y cargó las tintas contra el Estado nacional: “YPF tiene un proyecto llamado Vaca Muerta Sur que viene de nuestra gestión, algo que el gobierno actual se ocupa de no decir. Allí teníamos proyectado un oleoducto con la construcción de un puerto. Teniendo en cuenta el ecosistema marítimo y la cuestión ambiental, creo que puede llegar a traer problemas en el Golfo San Matías. De eso nadie habla y es determinante”.

En paralelo, en su charla con el periodista Germán Sasso, admitió que “tengo relación con Susbielles y Weretilneck, pero me parece que este último es un tema importante y no se tomó dimensión. El proyecto de GNL implica tres gasoductos como el llamado Néstor Kirchner e incluye gran cantidad de barriles de crudo, a esto habrá que prestarle atención y generará una discusión cuando se debatan los estudios de impacto-ambiental. Habría que ver el informe del que habla Petronas-YPF, lo que está claro es que la decisión no tiene que ver con la no adhesión de la provincia al RIGI”.

“Hay que construir un puerto en Punta Colorada, hay que ver cómo calcularon si es conveniente hacer la inversión allí. Entre 2015 y 2019 la producción de YPF en petróleo y gas había caído. Poner en valor el puerto de Punta Colorada nos parecía una buena idea, pero hay que ver el impacto ambiental. Las compañías del mundo se cuidan mucho, hay que ver cómo afecta el ecosistema marítimo de San Matías, un sector hermoso”, detalló González, promediando su testimonio.

Y agregó: “Una condición para avanzar con el proyecto era lograr el marco regulatorio, Milei votó en contra la Ley que obtuvo media sanción, lo propio hicieron legisladores del Partido Obrero y el resto de la oposición se abstuvo. El presidente habla del libre mercado, toda una sarasa. Luego, faltó que se trate en Senadores”, al tiempo que resaltó: Susbielles trabajó mucho y muy bien en el Puerto, nuestra planificación era también darle a Bahía Blanca la ampliación de la segunda planta de Profertil”.

“La suerte estaba echada”

“Creo que el balde de agua fría se lo tiró el presidente a los bahienses. En un reportaje dijo que el proyecto no iba a ir a Buenos Aires porque el gobernador era comunista. La suerte estaba echada”, expuso González.

Luego, aseveró que “imagínense a un inversor extranjero que tiene que definir dónde destinar semejante cantidad de dinero. La inversión va de entre 30 y 50 mil millones de dólares y si ves que el Presidente dice eso, es difícil torcer la decisión. YPF es una sociedad anónima, pero con semejante definición de un presidente, se hace complejo. Petronas es sin dudas una empresa seria y no son pocos los que se preguntan cómo puede ser que no diga nada si Bahía Blanca es la mejor opción”.

“El Presidente interfiere en una decisión de una empresa que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos, es algo llamativo y grave. Habíamos definido los oleoductos por Río Negro y los gasoductos por Bahía Blanca, algo que no se llegó a firmar porque dependía de la aprobación de la Ley”, explicitó.

No obstante, resumió que “no hubo demoras para tratar ese proyecto, el debate en la Cámara de Diputados se dio en pleno proceso electoral, no se le puede cargar las tintas sobre eso, los que votaron en contra o se abstuvieron se habría acelerado el proceso. Ritondo y Santilli no hicieron nada por este proyecto y hoy critican al gobernador bonaerense. Y el Presidente hizo menos aún. Tendremos culpa en otras cosas, pero en esto no”.

“No sé por qué Marín, Francos son directores de YPF, al igual que el vicejefe de Gabinete que también lo es, también hay un ejecutivo cuyo currículum dice que trabajó en Mercado Libre y Despegar. Cuánto puede conocer de hidrocarburos. Cómo se conforma el directorio de la empresa es siempre un tema de debate. Cuando asumí la presidencia de YPF fui cuestionado, pero vengo de una provincia petrolera y conozco de yacimientos. Hoy, los directores no saben nada y parece que para los medios de Capital Federal está bien”, disparó.

Consultado sobre la adhesión de otros gobernadores a la idea de que la planta se haga en Punta Colorada, no vaciló en reflejar: “Chubut y Neuquén, con sus representantes, fueron dos provincias que buscaron quedar bien con el poder central. Nosotros pensábamos que era un proyecto que había que abririo, hay que producir el doble del gas que hoy se produce en Argentina. Eso implica una inversión multimillonaria en dólares en Vaca Muerta y por eso deberán participar todas las empresas del país, todas deberán trabajar. Francia, que es neto importador de gas, consume 32 millones de dólares y Argentina producirá 25 millones”.

“Es un proyecto muy grande y abierto a todas las compañías. Me parece que está bien que lo abran, pero acá hubo una intervención que pasó por otro lado. Creo que el proyecto se va a hacer, hay que construir gasoductos, un puerto, producir gas y una inversión en volumen que no es de un día para el otro. Se requiere de muchísimo capital, pero el gas está, nuestro país tiene superávit energético que viene como consecuencia del gasoducto Néstor Kirchner, que lo hizo el Estado”, refirió González.

Más allá de eso, reconoció que “es un proyecto perfectamente viable y es una oportunidad para el país, más allá de la discusión de la locación. El mundo reclama energía y nosotros la podemos producir, creciendo exponencialmente desde YPF. El gobernador de Río Negro era senador hasta el año pasado, le tengo un gran aprecio y durante mi presidencia en la empresa me llamó para manifestarme que quería tener el proyecto”.

“Alberto (Weretilneck) es un muy buen gobernador, pero a mi me juega la subjetividad y Axel (Kicillof) es un gran amigo, lo conozco hace mucho en mi época de senador y él como ministro de Economía. YPF tenía dos proyectos: llevar el oleoducto a Punta Colorada y el gasoducto a Bahía Blanca, otorgando algo de justicia a una zona históricamente postergada. Después de la nota de Milei con Fantino quedaba poco margen”, finalizó el expresidente de YPF.