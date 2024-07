“La disputa de Milei y Kicillof privó a Bahía de la mayor inversión de la historia”

Andrés De Leo, exprecandidato a intendente de Bahía Blanca, lamentó la decisión de la empresa YPF de no instalar en Bahía Blanca la planta de GNL.

En diálogo con el programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, dijo que “la verdad es que se trata de una noticia temida, que uno lamentablemente ya vislumbraba cuando empezaban los rumores de cambios de destino. Y que además se fue confirmando por responsabilidades compartidas”.

“No deja de ser una noticia muy mala, no solo para algo que podía sumarle a Bahía y la región, sino que puede amenazar incluso lo que tenemos hoy, que es el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina”, consideró.

En esa misma línea, De Leo señaló que “ahora habrá que ir viendo como se desanda el camino, pero si Bahía había perdido un enorme peso específico en la escena geopolítica y económica nacional en los últimos 40 años, creo que con esto perdimos la última polea de crecimiento y desarrollo para la ciudad”.

“Lo he venido diciendo desde hace muchos años, la dirigencia local tiene que ‘rechipear’ su discurso. Lo que vimos en los últimos años es la escasa y casi nula incidencia en las esferas de decisión nacional y provincial, esto hay que asumirlo como es. Y después lo otro, creo que necesitamos reflexionar un poco sobre lo ocurrido con la inversión y ver lo que está pasando en la Argentina”, indicó.

Y añadió: “Las decisiones de inversión que había en Vaca Muerta y todo lo que iba a derramar, una parte en Río Negro con los ductos y otra con la planta que venía a Bahía, era algo que ya estaba en marcha, que no necesitaba RIGI ni otros beneficios. Y estaba decidido en Bahía Blanca, que es el nodo logístico por excelencia. Obvio, también hay que reconocer que se podía pensar en otro punto alternativo”.

“Tuvimos un Gobierno Nacional que priorizó cambiar la decisión, y un Gobernador que no tuvo la actitud ni la humildad de convocar y ver cómo frente a un escenario adverso podíamos hacer para que Nación no tome esta postura. Es decir, la disputa política a la que nos quieren llevar Milei y Kicillof, privaron no solo a Bahía de la mayor inversión de la historia, sino que se toma la decisión que más perjudica a los argentinos porque no es la más conveniente”, apuntó.