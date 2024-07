Desesperado pedido de un médico: le roban de su auto valiosos elementos

Remo Speranza, un médico que desempeña funciones en Monte Hermoso, fue víctima en las últimas horas de un cuantioso robo el viernes por la noche mientras se encontraba cenando en Bahía Blanca y pide ayuda para recuperar las pertenencias, muchas de ellas con un alto valor afectivo, más allá de lo económico.

“Fuimos a cenar con mi pareja a Avenida Alem al 500, alrededor de las 22, cuando regresamos al vehículo, no vimos nada extraño. Abrí con el control remoto y al otro día me di cuenta cuando llegué a Puerto Belgrano que mi carro eléctrico plegable de golf no estaba en el baúl. Primero dudé, luego le pregunté a mis hijos si me lo había olvidado”, consideró Speranza, en LA BRÚJULA 24.

Y resaltó en su charla con el periodista Germán Sasso: “El sábado hice la denuncia en la comisaría Segunda. El domingo percibí que no estaba la mochila que tenía debajo del asiento con todos los elementos médicos, los anteojos, cosas que uno no se da cuenta en el primer momento. Cuando vine a atender al hospital de Monte y vi que tampoco tenía el sello y recetas, elementos que estoy denunciando. Siento gran impotencia. Son 30 años de pediatría con anotaciones y libretitas”.

“Lo más probable es que a los que se llevaron todo esto no les sirva, esperemos que aparezca. Me dijeron que van a mirar las cámaras de seguridad, el comentario es que es una zona liberada y difícil, donde camina gente como si nada. Lo que más llamaba la atención es que no se llevaron los palos de golf, pero es lógico porque eso hubiese despertado sospechas”, finalizó, con un dejo de resignación.