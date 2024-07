Germán Chiaraviglio, destacado atleta exolímpico, enfrenta una enfermedad autoinmune

Germán Chiaraviglio, destacado atleta argentino especializado en salto con garrocha, ha conmocionado al mundo del deporte al revelar que está enfrentando una enfermedad severa: insuficiencia renal aguda. “Se me vino el mundo abajo,” confesó Chiaraviglio, expresando el profundo impacto emocional que ha tenido esta noticia en su vida. Esta revelación ha generado una ola de apoyo de seguidores y colegas, quienes han elogiado su valentía al compartir su situación personal.

“Todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender qué me pasaba, con mil preguntas y dudas. Luego de algunos meses y después de una biopsia renal (con internación obviamente) pude ponerle nombre al problema. Una enfermedad autoinmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano”, indicó el atleta santafecino.

La enfermedad ha significado un duro golpe para Chiaraviglio, quien siempre ha sido un ejemplo de perseverancia y dedicación en el ámbito deportivo. En su testimonio, el atleta destacó cómo ha tenido que adaptarse a nuevas realidades, dejando de lado su rutina habitual de entrenamiento y competencias. La incertidumbre sobre su futuro deportivo ha sido uno de los aspectos más difíciles de enfrentar.

“¿Qué vendrá? ¿Cómo será? No solo desde la salud sino desde lo profesional, esa actividad que me acompañó y atravesó completamente durante más de 20 años. No hay respuestas aún, o hay algunas, pero tampoco es momento para exigírmelas. Es momento para transitar lo que me toca y reconocerme en este nuevo lugar. Como cada desafío que me tocó vivir a lo largo de mi vida, ahora es momento de encarar uno nuevo”, finalizó.

Con información de TN