“Bahia Blanca y la Provincia ofrecen las garantías y estabilidad que pide Petronas”

El intendente Federico Susbielles, encabezó esta mañana una reunión multisectorial en el Consorcio de Gestión del Puerto en relación al proyecto de GNL de YPF-Petronas y salió al cruce de los dichos del presidente Javier Milei, quien afirmó que es “obvio” que la inversión irá a otro lado, acusando al gobernador Axel Kicillof de comunista. En esa dirección, el jefe comunal mencionó que “Bahia Blanca y la Provincia ofrecen las garantías y la estabilidad que pide Petronas”.

“Me parece importante en la democracia respetar las legitimidades. El Presidente de la Nación se expresó, de la manera habitual que lo hace, con legitimidad de origen y ejercicio. Al igual que lo hizo el gobernador, quien tuvo ese mismo respaldo en las urnas. Nosotros creemos que lo que expresa el Presidente es una posición que también YPF y Petronas han planteado, que el proyecto necesita de un régimen especial, de condiciones jurídicas e impositivas especiales. Lo mismo planteó el gobernador de la Provincia, quien manifestó que va a enviar a la Legislatura un régimen que mejore el de grandes inversiones. En esa situación, una adhesión al RIGI en abstracto no significaría nada porque solo tendría que ver con plantear algo que ya está vigente”, consideró Susbielles.

Y recalcó que “lo importante es que se generen regímenes especiales y globales que tomen como base los beneficios del RIGI, dando estabilidad fiscal e impositiva y contemple la prórroga jurisdiccional. En eso, el gobernador adelantó que hará sus máximos esfuerzos con el proyecto que enviará a la Legislatura. No tengo ninguna duda que si el elegido es el Puerto de Bahía Blanca, la Provincia de Buenos Aires generará las mejores condiciones para que el proyecto se albergue acá. Y tampoco tengo dudas que si esa esa la decisión de YPF y Petronas el Presidente también va a buscar lo mejor para el país. Lo peor que nos podría pasar es que tomemos una mala decisión y que por no ser lo suficientemente sólida, los capitales no estén. Creo que esta mesa multisectorial, el Gobernador y el Presidente, si bien piensan distinto, coinciden en que tienen la misma búsqueda”.

Acompañaron al Intendente en la primera fila de la mesa la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marité Gonard, el presidente del CGPBB, Santiago Mandolesi Burgos, el referente de La Libertad Avanza Oscar Liberman, los legisladores Marcelo Feliú, Ayelén Durán, Natalia Dziakowski, el representante de la línea de Kicillof en la ciudad, Gabriel Godoy y uno de los ediles de LLA Mauro Reyes.

Susbielles, en frases

“Es uno de los proyectos más importantes de la historia Argentina. Se lo debe abordar con suma seriedad y profesionalidad, en la búsqueda de la mejor opción para el país. En GNL se trabaja en el Puerto de Bahía Blanca hace más de 8 años, hace 5 se comenzó el diálogo con YPF y Petronas y hace 2 y medio ambas compañías realizan una reserva de casi toda la tierra firme del Puerto. Ambas coincidían en que Bahía Blanca era el mejor lugar para locar el proyecto”.

“Tiempo atrás, hace algunos meses, empezó a tomar cuerpo para la etapa offshore una alternativa en Punta Colorada por su profundidad para albergar la primera etapa y, en paralelo, con el nuevo gobierno nacional, una nueva legislación que empezó a tratarse en ambas cámaras. En ese momento YPF abre un proceso donde se evalúa a Bahía Blanca y Punta Colorada. Se generan varias consultas para los gobiernos provinciales y locales, además de estamentos portuarios”.

“Lo que YPF está realizando, haciendo un análisis económico financiero, esa búsqueda de esa decisión. Una vez que lo haga, comenzará a trabajar con la provincia para acordar la puesta en marcha. Luego, hay otros dos puntos: cerrar los mercados, las opciones que se manejan son las de mayor envergadura como Alemania, Francia e India y una vez que finalice eso saldrán a buscar el financiamiento, completar esos 50 mil millones de dólares. Estamos hablando de entre un año y un año y medio. Es un proyecto en el cual la locación, la competitividad, la profesionalidad y seriedad serán importantes para atraer esas inversiones y que no queden como ya pasó en un proyecto fallido, en un escritorio”.

“En primer lugar, le quiero agradecer al gobernador de la Provincia. Días atrás, confirmó lo que ya sabíamos. Tenemos un gobernador que respeta la división de poderes, que en esta ciudad hay un municipio que tiene que evaluar y obtener márgenes para hacer atractivo a este proyecto, con un Puerto que es ejemplo y debe trabajar para que Bahía Blanca sea la mejor opción. Estamos trabajando con el área de urbanismo para brindar toda la tierra como una zona estratégica, tal como pide YPF”.

“También estaremos vinculando un régimen que sirva como base para que las ventajas impositivas a nivel nacional están vigentes desde el punto de vista legal y estamos a la espera de su reglamentación. La empresa pide que el municipio adhiera a través de un régimen especial. En esa línea, nuestra respuesta fue afirmativa. Trabajaremos junto al Concejo para que el proyecto sea más atractivo, seremos más ambiciosos. Ya tenemos experiencia con otras inversiones. La línea de base del RIGI es baja al lado de este proyecto, por eso tendremos como municipio toda la competitividad que se merece. Por último, YPF pide un mecanismo ágil para darle velocidad a todos los aspectos para acelerar el proceso”.

“La tarea de YPF y Petronas no será fácil porque van a analizar a un Puerto contra un render. El nuestro tiene todos los servicios garantizados y en esa línea aquí estamos teniendo tarifas competitivas. El lugar por excelencia es Estados Unidos que está en una etapa electoral y eso nos obliga a generar al inicio del proyecto una tarifa especial. Bahía Blanca ha hecho un enorme esfuerzo para ofrecer estas respuestas que estamos dando y es algo compartido, la ciudad está unida en busca de este proyecto el cual transformará al país en un futuro”.

“El Puerto de Bahía Blanca tiene 30 años de estabilidad, tiene un formato consorcial que lidera a nivel Latinoamericano. Se operan más de mil buques al año, con un servicio marítimo informatizado, siendo pionero en tal sentido, mueve 30 millones de toneladas anuales. Tiene Pymes radicadas en todos los sectores, tiene una larguísima trayectoria. No es nueva la licuefacción y gente preparada. Tenemos el muelle de MEGA que ya ha operado desde 2008 este tipo de tareas. Bahía Blanca es un puerto que está preparado para operar mañana”.

“Tenemos la capacidad energética y la infraestructura necesaria. Tenemos ductos, rutas, vías férreas. Somos un Puerto abrigado, operando mucho más por sobre Punta Colorada. El agua es más cálida, tenemos el complejo petroquímico más grande de Argentina lo que nos permite agregar valor al proyecto, transformando el gas y generando más energía. Eso significa dólares frescos, el país los necesita y Bahía Blanca los puede proveer. La ciudad tiene una matriz y una preparación, es la ciudad con más cantidad de científicos”.

“Tenemos un plan rector para formar a nuestros jóvenes, algo que ya venimos haciendo, para que sean parte en materia de producción. Y hemos trabajado en la infraestructura necesaria. Aquí tenemos un Puerto con todas las licencias sociales y ambientales, trabajamos con empresas de la ciudad, somos amigas del desarrollo empresario. Quedó demostrado con el temporal, donde se estuvo a la altura”.

“El Puerto sigue creciendo y ese es un diferencial por sobre otro que tiene una migración en cuanto a la presencia de ballenas y debe trabajar para mitigar el impacto que implica la presencia de los barcos. En Bahía Blanca nos sentimos patagónicos, nos sentimos más cercanos a las provincias del sur que a las de Capital. Queremos trabajar en conjunto, creemos que nuestro Puerto es el ideal. Creo que Punta Colorada puede ser un buen lugar para exportar el crudo de Vaca Muerta, pero por lo expuesto, entiendo que Bahía Blanca es la mejor opción para que YPF y Petronas radiquen su proyecto por el bien de Argentina”.