La obra de Soy Rada lidera la venta de entradas en vacaciones de invierno

Más de la banda empoderada de los chicos de School of Rock, la magia de un Principito que aterrizó a pasos del Obelisco o el furor de la canciones de ABBA y o de los PIM PAU en la platea de infantes, en el arranque de la temporada de teatro de invierno en el circuito comercial se colaron hechos colaterales, como el partido de Argentina del domingo pasado y la disminución del turismo uruguayo y chileno que se había convertido en un jugador importante en lo que hace al movimiento en boleterías en las salas porteñas.

Históricamente, las semanas de las vacaciones de invierno son el momento de mayor movimiento teatral a lo largo de la temporada. En lo que respecta al circuito comercial de Buenos Aires, la afirmación siempre viene acompañada por registros estadísticos (dato fundamental para poder analizar el estado de situación que, lamentablemente, no abarca al circuito público como al independiente). Si bien la temporada alta acaba de empezar, los datos de Aadet, la entidad que nuclea a dueños de salas y productores del ámbito comercial, aportan algunos cifras para tener una idea del estado de situación.

La semana previa a las vacaciones alcanzó los 79.000 espectadores en el circuito porteño. El dato duro implica una disminución del 23 por ciento en comparación con la misma semana del año pasado. Pero, claro, hay un detalle no menor: la final de la Copa América del domingo. Aquel partido que culminó con final feliz implicó que muchas salas cerraran sus puerta,s porque coincidía con el horario de la transmisión. Se estima que un 10 por ciento de los espectáculos de la zona próxima el Obelisco directamente no levantaron el telón. Y aquellos teatros que están algo más alejados del cruce entre 9 de Julio y Corrientes también se vieron afectados por el partido que fue visto por dos canales de aire que marcaron récords de audiencia.

Escenarios similares

Si bien cuando finalice esta semana se tendrá un panorama más certero de la temporada teatral invernal, todo hace presuponer que las cifras de espectadores estarán por encima de los niveles de audiencia de antes de la pandemia. En lo que hace a la oferta teatral en su conjunto para este momento del año, la comparación con la temporada pasada da cuenta de un escenario parecido. Durante 2023, le temporada invernal arrancó con 118 espectáculos distribuidos de la siguiente manera: 87, para adultos; y 31, para un público infantil o familiar). Este año hubo 117 espectáculos, 89 para adultos y 28, para los más pequeños.

Sebastián Blutrach es el presidente de Aadet y el dueño del Teatro Picadero (la sala en donde Carola Reyna está presentado Okasan y Lorena Vega sigue con Imprenteros, dos obras sumamente elogiadas por la crítica). Sobre la perspectiva del sector para este momento clave de la cartelera, apunta: “Personalmente, creo que mantendremos el porcentaje de caída que venimos teniendo, alrededor del 10 por ciento con respecto del año pasado, teniendo en cuenta que no se aumentaron las entradas al ritmo de la inflación en términos nominales. De todas maneras, es bueno señalar que el año pasado fue un excelente año, por lo que estamos por encima de los años pre pandémicos”. En su apreciación, suma un dato macroeconómico ligado a la cotización de la moneda y sus permanente variaciones. “Por el tipo de cambio estamos perdiendo parte del público uruguayo y chileno, que el año pasado nos visitó fuertemente a lo largo del año y principalmente en vacaciones de invierno”. En enero, según datos estadísticos de la ciudad, la mayor cantidad de turismo que arribó a Ezeiza fueron los que llegaron de Santiago de Chile. Pero todo cambia. Según una nota reciente de LA NACION, son los argentinos ahora los que en estas vacaciones de invierno cruzan la Cordillera con dirección a Santiago atraídos por el tipo de cambio.

En lo que hace a las estadística de público de Aadet, en tiempos de vacaciones escolares las planillas suman un apartado dedicado exclusivamente a los espectáculos destinados a un público infantil y familiar. Por recaudación, quien lidera el listado es Pim Pau, la propuesta que abarca las canciones que interpretan Eva Harvez, Lucho Milocco y Cássio Carvalho. Le siguen La granja de Zenón; El principito, con Juan Carlos Baglietto, Florencia Otero y dos históricos del teatro musical como son Roberto Catarineu y Carlos March; Es tiempo de jugar, con Topa dirigido por Emiliano Dionisi; y en el quinto lugar aparece Derechos torcidos, el clásico de Hugo Midón con música de Carlos Gianni en el que actúa Joaquín Cartarineu, el único hijo de Roberto Catarineu.

De Soy Rada y Nico Vázquez a Mercedes Morán y Adrián Suar

En lo que hace al listado de las obras con mayor cantidad de espectadores de la semana pasada, nuevamente lo encabeza School of Rock, el musical que protagonizan Agustín “Soy Rada” Aristarán y Ángela Leiva junto con una banda de pibes que todo lo pueden. Como viene sucediendo, el musical que también se mete en la franja de obras para adolescentes, fue la obra que mejor funcionó en lo que hace a venta de entradas. El virtual podio de espectadores se completa con Felicidades, la comedia escrita por Mariano Pensotti, con Griselda Siciliani, Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem; y Mamma mia!, el musical protagonizado por Florencia Peña que se basa en la música del grupo sueco ABBA.

El top ten se completa con Tootsie, la obra que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que va por su segunda temporada y que esta semana tuvo como invitado especial al futbolista Leandro Paredes; la comedia Mejor no decirlo, que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias; Esperando la carroza, con Campi, Paola Barrientos, Valeria Lois y Pablo Rago; Legalmente rubia, la comedia que protagoniza Luarita Fernández que volvió al listado de las obras más vistas; Moldavsky/Lo mejor de mí, a cargo del humorista Roberto Moldavsky; Bossi Live Comedy, el show de Martín Bossi; y cierra el listado la comedia dramática En otras palabras, que protagonizan Gimena Accardi y Andrés Gil.

Dato a tener en cuenta para los rezagados: varios de estos títulos se están jugando sus últimos cartuchos. School of Rock termina el domingo de la semana próxima 28 de julio y todo indica que no hay chances de postergación. La misma noche culminará, luego de haber extendido la temporada, Mejor no decirlo, la comedia con Mercedes Morán e Imanol Arias. Lo mismo sucederá con El Principito, en el que Walas, de Massacre, hace el personaje de Rey en versión punk, que cuando aparece en escena parece salido del elenco School of Rock, la obra que se presenta justo en la sala que está frente al Teatro Ópera.

Y como el bolsillo juega un papel clave en la decisión de qué ver, según las estadísticas de Aadet el espectáculo para adultos con entrada más económica es Mamma mía!, que arranca con algunos sectores del Coliseo con butacas a 3500 pesos; frente a las entradas VIP de Mejor no decirlo, que están en $40.000. Y en la franja de obras para los más pequeños, el precio más bajo son algunos sectores de El Nacional, en donde está haciendo funciones Topa con tickets a $1500; y el más elevado son las primeras filas del Ópera en donde se está ofreciendo El Principito. Otro dato importante: fijarse siempre en la variedad de descuentos disponibles según entidades bancarias.

Fuente: LB24 / La Nación.