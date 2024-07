Ministro de Justicia sobre la edad de imputabilidad: “Vamos a exigir una discusión seria”

El ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, aseguró que se exigirá una “discusión seria” en cuanto al proyecto propuesto por el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

La afirmación la hizo durante una rueda de prensa en la instalación de las mesas de seguridad que se desarrollan en Bahía Blanca y que busca coordinar esfuerzos en distintas áreas.

“Es una discusión que tenemos que dar, es un un problema que estamos que estamos sufriendo desde hace muchos años, que es qué hacemos con la criminalidad juvenil. Obviamente, por una cuestión de competencias, no es un asunto de la provincia de Buenos Aires. Es una discusión que tendrá que darse en el Congreso Nacional”, dijo.

Agregó que aunque no se conoce todavía el texto, considera que “tiene que ser un debate muy serio con mucha honestidad intelectual, académica, de parte de todos y mucha honestidad a la hora de tomar algunos aspectos rimbombantes que son muy seductores a los fines de la discusión pública o para la política partidaria”.

Mena sumó que la revisión debe darse porque “tenemos una ley que proviene de los tiempos más oscuros de nuestro país. Es una ley que se sancionó en plena dictadura, es un sistema absolutamente vetusto el que tenemos y que no está ni siquiera adaptado a los instrumentos internacionales”.

“Tengamos en cuenta que estamos regulando ni más ni menos que el futuro de nuestro país. Lo que hagamos con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país va a marcar qué país vamos a tener en unos años”, aseguró.

Por otro lado, Mena señaló que en cuanto a cubrir las vacantes en la Justicia se ha logrado en estos cinco primeros seis primeros meses de gestión concretar 51 vacantes. “Ahora estamos trabajando muy fuerte para seguir cubriendo todas las vacantes a lo largo y a lo ancho de la provincia para poder ponernos más al día con la situación que viene de muchos años”.

Sobre las diferencias de gestión entre Nación y la Provincia, Mena señaló que “nosotros tenemos un mandato muy claro. Así como el gobierno nacional tiene una legitimidad de origen muy concreta que todos reconocemos y respetamos, el gobierno provincial también la tiene y en la provincia, nadie eligió achicar el estado, nadie eligió retirarse de la inversión pública, nadie eligió menos escuelas, menos rutas. Obviamente estamos explotando mucho más la creatividad porque cuando los recursos escasean, hay que ser más sensible frente a los problemas, porque estamos en una seria crisis de de recursos”.

Por su parte, el intendente Federico Susbielles destacó el trabajo que se viene realizando con las mesas de seguridad y señaló que “tenemos claro que la seguridad es un tema álgido, complejo, que tiene muchas aristas, es multiagencial que es multicausal y la verdad que lo que no estamos dispuestos a hacer es corrernos del tema o no tomarlo o no asumir la responsabilidad que tenemos”.

Susbielles agradeció la presencia de Mena y del ministro de Seguridad, Javier Alonso, así como de todos los participantes en esta tercera edición de las mesas de seguridad.