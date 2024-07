Dos comerciantes analizaron cómo se movieron los precios en Bahía

Dos comerciantes de Bahía Blanca y la región describieron en diálogo con La Brújula 24 cómo se comportaron los precios en junio.

Daniel Acuña, vicepresidente de la Confederación General Almacenera, consideró que hubo un descenso “relativo” de los mismos. “En general, hubo una baja. Pero también un pequeño aumento de dos firmas que fueron Arcor y Coca Cola, que tiene un 100% de diferencia con una tercera marca”.

“La realidad es que, para el que toma esa marca, es el único producto que la gente paga lo que le pida. Después, hay un montón que bajaron alrededor de un 100%, como fue el azúcar, que en agosto estaba en el programa de precios del Gobierno a 790 pesos, y hoy se puede conseguir a 750, un año después, cuando lo llegamos a pagar 1400 de costo”, graficó.

En esa misma línea, Acuña comentó que “el arroz amarillo en caja llegó a los 4 mil, hoy está 2600. La harina bajó un 50%. Yo siempre digo que soy la cara visible de un grupo de comerciantes, pero también hablaba con la gente de Entre Ríos y me decían que allá ese arroz o La Serenísima no llegan, no tienen idea lo que es la Coca Cola por ejemplo”.

Y agregó, respecto de los modos de pago de los consumidores: “Los primeros días quizás se ve un poco de efectivo, pero es mucho más con billetera virtual, se buscan mucho las producciones”. “Gracias a Dios se está acomodando todo un poco, porque se vende solo lo esencial y porque muchos aumentaron de manera abusiva y ahora tienen que bajar. En su momento se aprovecharon de la gente, como Arcor, que después estuvo dos meses sin mover los precios”.

En contrapartida, Mario, kiosquero bahiense, refirió que “subió un 8% Arcor, Coca Cola entre un 8 y un 9. Nos resulta raro, porque estamos en una época difícil. Lo de Coca Cola es increíble, porque no se vende, la gente se está volcando a terceras marcas”.

“Hay una diferencia de más del 50% con otras marcas, como Manaos”, sintetizó. Y contó que “por ejemplo, los alfajores, durante el primer trimestre tuvimos ofertas de dos por 1500 pesos y hoy ya están en mil pesos cada uno”.

“Estamos expectantes por la semana de la dulzura y el Día del amigo, Arcos ha salido con algunas promociones, pero está bastante inquieto el tema. La rotación se nota que ha frenado, hay una tendencia a la baja”.