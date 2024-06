Reforma electoral: el Gobierno evalúa bajar la edad para votar

Después de la aprobación de la Ley de Bases y del paquete fiscal, el Gobierno volverá a la carga parlamentariamente con uno de los ítems que debió dejar afuera de la versión original en el camino de las negociaciones con la oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral.

En Balcarce 50 ya están manos a la obra, planeando presentar este paquete de cambios en unos 30 o 40 días. Se busca eliminar las PASO, introducir listas abiertas y hasta implementar la Boleta Única. Sin embargo, han decidido no insistir con el sistema de circunscripciones para asegurar el avance del proyecto.

Para que estos cambios se apliquen en las elecciones de 2025, deben aprobarse antes de diciembre, ya que el próximo año es electoral y no habrá tiempo para debates en el Congreso. Por eso, la Casa Rosada se apura para presentar la propuesta antes de agosto.

El tema de la edad de votación está en el aire entre los libertarios, quienes consideran lógico equipararla con la edad de imputabilidad, que el gobierno también pretende bajar a 13 años. Aunque aún es un tema polémico, muchos creen que ambos deberían estar alineados.

Además, se contempla que el voto a esa edad no sea obligatorio, como sucede actualmente entre los 16 y 18 años. “Lo obligatorio no va con nuestra ideología”, argumentan en el Gobierno. Respecto a la oposición, en Balcarce 50 sostienen que no deberían oponerse, ya que siempre abogan por ampliar derechos y esto encajaría perfectamente en esa narrativa.

La reforma electoral había sido incluida en la primera versión de la Ley de Bases, pero fue eliminada debido a las negociaciones con la oposición.

