Verónica Lozano reveló la lección que le dejó el accidente en la aerosilla

En el streaming La Casa, la modelo Zaira Nara inauguró un nuevo ciclo de entrevistas con el cual visita la casa de mujeres famosas y comparte con ellas la intimidad de su vida. Esta vez, llegó con “Zaira a tu casa” a lo de Vero Lozano, la exmodelo y también psicóloga que triunfa como conductora en Telefé.

Si bien recordó la muerte de su madre, como el primer momento más difícil que le tocó vivir, cuya noticia recibió por teléfono mientras estaba de viaje por Japón, cumpliendo compromisos como modelo, a los 23 años, el otro episodio que marcó su vida es el accidente que sufrió en Aspen, cuando cayó de la silla aérea en la que se trasladaba hasta un sector para esquiar.

“Sí, tuve miedo de quedarme así y no caminar nunca más. Fue lo primero que pensé cuando me caí. Dije: ‘Me quedé paralítica'”, le confesó a Zaira, quien le consultó “¿Sentiste mucho dolor?”, a lo que Lozano respondió: “En el momento no, porque tenés mucha adrenalina. Es supervivencia. Cuando te está por ocurrir algo espantoso, se te pasa la película de tu vida, es como que te aferras a los recuerdos y sos energía pura. Al menos eso fue lo que me pasó a mí, sentía que me quería comer el león y no quería que me alcanzara”, graficó.

La conductora llegó a pensar que no iba a poder volver a caminar. Pero encontró la manera de sacar un aprendizaje positivo de lo que pasó. “Lo que rescato es la actitud que tomé frente a eso y que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Es cómo las cosas ocurren y vos elegís cómo las encarás. Yo no puedo cambiar lo que me pasó. No podés cambiar eso, pero sí puedo decir cómo encaro lo que viene”, reflexionó.

“Me parece que eso es la gran clave. Que uno siempre está con la posibilidad de elegir y también de cambiar. Es un laburo igual. En su momento pensé y dije: seguramente voy a quedar para el ort… Me deprimí también. Digo no es que siempre es todo positivo, pero se puede”, dijo.

