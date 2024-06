Milei: “Estoy reescribiendo gran parte de la teoría económica”

El presidente Javier Milei recibió en República Checa este lunes el premio anual del Instituto Liberal, otorgado “por contribuir a la proliferación del pensamiento liberal y hacer realidad las ideas de la libertad, propiedad privada, competencia y Estado de derecho”. En ese contexto, el mandatario habló desde Praga sobre el modelo económico que viene llevando adelante en su gestión y resaltó a su jefe de asesores, Demian Reidel.

Allí, el jefe de Estado se refirió a cómo cada empresa, con la idea de la “destrucción creativa”, crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones que permiten ver el fuerte crecimiento.

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei en el Palacio Zofín durante la ceremonia. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.

Puede aplicarse tanto al consumo como a la producción. Así, en el caso del consumo, una asignación de recursos es eficiente en el sentido de Pareto cuando los individuos o los colectivos no pueden mejorar su bienestar sin perjudicar el de otro u otros.

“Esas dos cuestiones me llevaron a ser especialista en crecimiento económico y en dinero. Es decir que, en el fondo, soy especialista en hacer crecer una economía y en terminar con la inflación. Además, soy liberal-libertario en un país que hasta hace poco era dominado por las ideas de la izquierda. El año pasado el 56% dijo que quería un cambio en favor de la libertad”, enfatizó Milei al ser distinguido.

A su vez, el mandatario destacó la idea de que la Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del planeta a ocupar el puesto 140 en el ránking, con más de un 50% de pobreza. Asimismo, describió la situación en la que encontró al país tras ganar las elecciones, donde había “cinco millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, con una inflación que estaba acelerándose”.

Sin embargo, el jefe de Estado reconoció que “no hay que llorar ni quejarse, porque la gente en condiciones normales no hubiese elegido a un presidente liberal-libertario”. A su vez, comentó cuáles eran los dos principales problemas que enfrentaba en materia económica: la falta de crecimiento y la inflación desbordante. “La gente no se equivocó, por eso el 56% eligió al especialista en crecimiento y dinero, como es mi caso”, sostuvo Javier Milei.

En otro fragmento de su discurso, el Presidente afirmó: “Al hacer todo un planteo sobre la libertad, hay una idea sobre la ética y la moral. Por eso, cuando enfrentamos un problema siempre partimos de la definición de liberalismo”. En el mismo sentido, planteó que en sus discursos siempre se manifestó en contra del déficit fiscal, haciendo énfasis en una crítica desde el punto de vista moral.

Para finalizar, Milei expresó: “En seis meses de gobierno hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI. Por lo tanto, Argentina tiene el potencial para crecer”, y agregó que hasta el momento se plantearon “800 reformas estructurales”, aunque todavía quedan más de 3 mil por presentarse para ser “el país más libre y rico del mundo”.

Fuente: Infobae