La columna de la Ubfal: Gran Hermano entra en su etapa decisiva

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las noticias más salientes del mundo de la farándula en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“En Gran Hermano quedaron solamente dos familiares. El juego puede dar más vueltas, con Virginia que aparece muy fuerte. Mientras tanto, el escándalo afuera es entre Zoe, la madre y el novio. Me han llegado fotos y videos en contra de él, pero ella lo quiere. La ex participante no quiere hablar de su mamá mientras está en plena gira de medios”.

Mientras tanto… la mamá de Zowi subiendo videos completamente desvastada a su cuenta de TikTok. Solo buscaba una hija con un poquito más de amor… gastó millonadas las veces que estuvo en placa y ella prefirió aislarse con el novio #GranHermano. pic.twitter.com/qOjxkZ5iA9 — 🍒Charis🍒 20/10/21 AC,AD,T,MB 4/4/23 MG – KB 9/7 (@charulafuria) May 26, 2024

“Respecto del casamiento de Jésica Cirio solo se sabe que fue una boda íntima para 70 personas, per con mucho glamour y en la que cantó Elena Roger, que no es para nada barato. Es un caprichito del novio que puso mucho dinero. Él es accionista de un banco y el dueño de una tarjeta de crédito y beneficios que opera en el norte de Argentina”.

“Lourdes Sánchez fue nombrada directora de un teatro en Corrientes. Ella estudió en su provincia y confían en ella para que sea un espacio que brille. La designación corrió por cuenta del gobernador, Gustavo Valdés. Continúa en pareja con ‘El Chato’ Prada y no pudo ocultar toda su alegría. La sala por estos días está en plena etapa de refacciones”.