“No me esperaba jugar como titular, pero fue un lindo debut”

El bahiense Lautaro Millán tuvo su debut soñado en primera división en Independiente y jugó los 90 minutos desde el arranque en el empate ante Vélez.

“Fue una semana muy linda y me sorprendió porque no me esperaba jugar como titular. Estuvo bueno porque la hinchada apoyó como todos los partidos. Mi familia me vino a ver, eran 14 en total, mi papá Pascual era el más emocionado”, dijo el criado en Villa Nocito en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Repasando sus comienzos con el fútbol relató que “desde los tres años que juego a la pelota. Mi viejo me llevaba a todos lados. Pasé por EFUBA, zona norte, Vista Alegre, tuve un paso por La Armonía, un año en Olimpo, otra vez al velezano y a los 15 años me fui a Independiente”.

“Estuve en la pensión hasta el año pasado y ahora estoy en Avellaneda. En febrero firmé contrato hasta el 2026. Cuando estaba en la pensión me quise volver como tres veces y mi viejo me decía que me quede. Yo a los 15 quería jugar en el barrio pero no era por ahí”, dijo Millán en diálogo con Bahía Hoy.

Mientras que sobre la elección del N°14 indicó que “no me importaba el número, estaba ansioso de jugar. Pero es un número que eligieron y es linda. Mi camiseta se la di mi padrino y el pantalón a mi papá”.

“El DT (Hugo Tocalli) me dijo que esté tranquilo, que juegue como lo estaba haciendo en reserva, que confiaban en mí y que por eso me ponían y yo les quería devolver la confianza que me habían dado”, sentenció el joven de 18 años.

Los buenos números en el debut de Millán

Según las estadísticas de @Futbol.Arg, Millán fue líder en pases en campo rival (24) y en duelos terrestres ganados (6). Además, fue el segundo jugador de Independiente en pases completados (30) y toques (66).