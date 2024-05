“Milei es un provocador y lo que hizo en España fue inadmisible”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24, en el marco de una apretada agenda que incluye la firma de un convenio con el intendente Federico Susbielles y la apertura a la Capacitación de Buen Trato niños, niñas y adolescentes.

“Me parece que el Presidente llegó a ese lugar por su capacidad comunicacional ,se construyó desde un panel de TV y es un provocador con gran habilidad de jugar en lo simbólico de la política. En seis meses de gestión no tiene muchos logros para mostrar. Cada vez que se ve empantanado tiene una gran habilidad de cambiar el eje, trasladando la atención a lo que plantea y corre la realidad. Hay que tener cuidado porque muchos observan que aún él sigue teniendo buena imagen, pero esto es un castillo de naipes porque la política económica está teniendo consecuencias en un aparato productivo”, consideró “El Cuervo”, en el inicio de la charla con el periodista Germán Sasso.

Y disparó: “Lamentablemente hoy puede estar en otra liga como dice, pero quizás un día se despierte y juegue en otra categoría y eso puede ser muy abrupto. Recuerdo, salvando las distancias, cuando inició el gobierno de De la Rúa, en el 2000 no se le podía entrar por ningún lado, que luego derivó en un deterioro muy rápido y terminó como todos sabemos, con una figura que se desplomó. Ojalá el presidente recapacite, cambie la política y evitemos la catástrofe. Postergó los aumentos de tarifas que va a tener un impacto inflacionario, sumado a una devaluación de la que se habla y que podría significar otro golpe al bolsillo, además de la profunda recesión”.

“El apoyo a Milei tiene que ver con el desencanto que viene desde 2015, no eligieron ni a los candidatos de Macri ni a nosotros a nivel nacional. El proceso del Frente de Todos no estuvo a la altura y sigue en la memoria colectiva del electorado. Fue innecesario lo que pasó en España, el Presidente genera burbujas en términos de opinión, él está jugando las elecciones del Parlamento europeo. Con un país en la situación en la que está Argentina, subirse a este conflicto es algo inadmisible y él gana parándose en un debate internacional. El problema va a ser cuando los argentinos le pongan un freno y le digan que no puede comprar una garrafa”, sostuvo, en otro segmento de la entrevista radial.

Acompañado del influyente dirigente kirchnerista de la Sexta Sección, Gabriel Godoy, criticó al primer mandatario: “Viajó más veces al exterior que al interior del país, claramente él elige ese lugar porque le cuesta afrontar el costo interno de sus políticas. Tiene un estilo provocador, habla de la líder política contemporánea que más ha influido en Argentina, ha elegido desprestigiarla y no es algo novedoso. Todos sabemos lo que siente el pueblo de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, pese a los errores que se cometieron. Alberto pidió licencia en la conducción del partido, fue una experiencia frustrante, él tuvo una buena parte de la responsabilidad, todos tenemos que asumir nuestra cuota. Arrancó su gobierno con una pandemia y situaciones internacionales complejas”.

“Cuando tuve que opinar lo hice porque creía que podíamos revertir lo que fue luego una derrota. Fui fundador de La Cámpora, estuve hasta comienzos del año pasado, durante 15 años estuve como secretario general. Hice un planteo para ampliar la fuerza y, al no haber acuerdo, di un paso al costado. Históricamente, el jefe del espacio fue Máximo Kirchner, desde mi lugar trabajé para que él sea el líder. Mi lugar lo ocupa Lucía Cámpora”, sintetizó Larroque.

Consultado respecto de qué puede ocurrir en las futuras visitas a las urnas, infirió que “mi agenda es el día de mañana y la semana próxima, con las urgencias y necesidades de la demanda por las políticas económicas nacionales. Como militantes vamos a analizar en un futuro, pero desde el peronismo tenemos que tener una lectura consensuada para no repetir errores. Somos la única fuerza que plantea un proyecto productivo con generación de empleo, más allá de las dificultades de nuestra última experiencia. Cuando hay una derrota del peronismo hay sectores que eligen no confrontar en una primera etapa, cuando se empieza a desarrollar la crisis del gobierno emergente, estas diferencias se diluyen”.

“Pichetto fue un excelente presidente de bloque durante las gestiones de Néstor y Cristina, después podemos tener algunas diferencias, pero trato de construir articulaciones para salir de esta etapa de Milei. Cuando convocó al pacto de Mayo, iba a estar el Presidente pero finalmente estaban Posse y Francos junto a todos los gobernadores. Se avanzó muy poco en la conformación de mesas de trabajo. En mi caso solo tuvimos una reunión con el segundo de Pettovello y ayer recibí un mensaje de Whatsapp donde recién podríamos iniciar un camino para combatir la pobreza, después de seis meses”, se esperanzó.

No obstante, aportó números oficiales: “La pobreza e indigencia subieron unos 20 puntos desde que asumió el nuevo gobierno, según Unicef, números sin precedentes en la historia. Desde el gobierno de Alberto Fernández, en la provincia desarrollamos un programa alimentario que no solo tiene que ver con la asistencia en las escuelas, sino también brindar comida para que los chicos la lleven a su domicilio. Esto fue un emergente de la pandemia. El grueso de la asistencia va directo a las escuelas, sin intermediarios. Estamos llevando adelante una inversión anual de 600 mil millones de pesos, muy por encima de lo que había planteado la ministra Pettovello en su presupuesto”.

“Axel definió que la cuestión social como temas de salud y seguridad, además de transporte, son centrales. Milei desconoce los pactos constitutivos de la Nación, al creer que dispone de una caja, sin ninguna obligación para con las provincias y solo tiene discrecionalidad para pagar a proveedores o amigos internacionales. Está violando la Ley. Axel, la semana pasada, firmó un convenio para la segunda entrega del Fondo de Fortalecimiento en Infraestructura y no dijo que era solo para algunos distritos. No hay discrecionalidad porque hay obligación legal del Estado provincial. La Provincia recibe menos de lo que aporta, algo que se trató de corregir con mecanismos complementarios, no desde la Coparticipación. A esto hay que sumarle los recortes actuales, por lo que hubo una presentación judicial de Axel para que cambie esta realidad”, aclaró “El Cuervo”.

Asimismo, habló de un aspecto que pone a Bahía Blanca en el centro de la situación: “Respecto del cambio de ubicación de la planta de GNL, el rumor es que tiene que ver con canjear este lugar de emplazamiento con Río Negro a cambio de la votación de la Ley Bases y por eso estamos peleando, si esto no se corrige no nos va a quedar tomar el mismo camino que los universitarios y las marchas de la CGT. Hay un combo de reclamos de la Provincia de Buenos Aires que están judicializados. Milei dijo que iba a fundir a las provincias, eso generó un vaso comunicante con otros gobernadores a los que no conocía”.

“En Chubut hay una emergencia sanitaria y no pueden comprar ambulancias en el mercado, las 15 que tenía Buenos Aires en reserva se las cede temporalmente, devolviéndolas en un plazo nuevas. Si se llegaran a necesitar de urgencia, se pueden pedir inmediatamente. En Santa Fe se empezó a trabajar en materia del narcotráfico porque esta migración se estaba dando hacia un sector bonaerense. Son más movimientos de supervivencia más que electorales porque es importante tener vínculos porque Axel es un emergente del peronismo, no es el único, pero su imagen genera esperanza y expectativa”, aseveró el funcionario provincial.

Sobre lo que sucedió en las elecciones de 2023, evaluó: “El año pasado impulsamos la candidatura de Cristina, subiendo al ring a Macri y atomizando a Milei, se decidió otra cosa. Massa era un excelente candidato, pero creíamos que ella, por su peso específico, podía cambiar el escenario electoral. Hoy, tenemos que ver cómo construir un frente lo más amplio posible. Todas las coaliciones tradicionales entraron en crisis, nosotros tenemos que resolver la representación que aprovechó Milei y en eso es fundamental el ejemplo y la conducta. Falta mucho, no hay que cerrarle la puerta a nadie, hablar con todos los sectores sin desperfilar el movimiento”.

“En términos sociales estamos muy complicados y la clase media es la que más va a pagar en lo que viene porque hay sectores de la capa más baja que está contenida. Milei apenas asumió llevó la inflación a 25 puntos, por eso ahora baja porque un 8.8% es un número muy alto con una economía que está enfriada y una recesión notable. Hay que ver cuánto se sostiene esto. Desde el Justicialismo buscamos el equilibrio entre el individuo y la sociedad en su conjunto. Eso no quiere decir dejar todo librado al azar porque el mercado no tiene reparo en afectar a las familias”, recalcó.

En tal sentido, Larroque reconoció que “hacemos autocrítica, si Milei es presidente es más por nuestros errores, un personaje extravagante con una carrera política muy incipiente. Pongo por encima de cualquier argumento económico es la situación política, la sociedad quedó huérfana con las disputas internas que se vivieron. Faltó madurez y dar las discusiones a tiempo aclarando las reglas de juego. La coalición es algo extraño al peronismo, que se caracteriza por un liderazgo. Se le perdona todo menos que no se sepa quién toma las decisiones”.

“Axel (Kicillof) tiene una tarea muy compleja que es gobernar esta provincia, para mí es la figura emergente en el escenario político argentino por su capacidad de gestión y sus certezas en cuanto al rumbo. Todos los demás tenemos que aportar a su tarea. Para mi Macri fue producto de la grieta, pero hoy hay una fuerza que lo está absorbiendo. Muchas veces no cuidamos las formas, pero son estas las que pueden llevarse puestas las cuestiones de fondo. Creo que son importantes las dos cosas”, cerró el ministro.