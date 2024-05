El sorprendente truco para planchar la ropa en menos de dos minutos

Para muchas personas planchar es una de las tareas domésticas más tediosas. Esto se debe a que suele consumir una cantidad considerable de tiempo, especialmente cuando se trata de mucha ropa. Además del esfuerzo físico invertido, el uso frecuente de la plancha puede significar un aumento significativo en el consumo de la energía eléctrica, lo que a su vez se refleja en la factura de luz.

Esta combinación de factores convierte al planchado en una actividad que muchos prefieren evitar, siempre que sea posible. Teniendo esto en cuenta, aparecen algunas alternativas para hacerlo de la mejor manera y en el menor tiempo posible.

En este caso, se trata de un truco infalible que permite planchar camisas, pantalones y otras prendas en solo dos minutos. Es un método fácil de recordar y lleno de ventajas: no solo se puede reducir drásticamente el tiempo dedicado al planchado, sino que también obtienen mejores resultados en menos tiempo.

Antes de iniciar con la tarea, un consejo básico para dominar el planchado es conocer y saber identificar los tejidos. Esto teniendo en cuenta que, si no se está familiarizado con ellos, puede generar que se arruine la prenda en cuestión. En el caso de no saberlo, siempre se puede leer la etiqueta y hacer caso a las instrucciones del fabricante. En ellas va a aparecer información vital para saber qué prendas de ropa deben ser planchadas y cuáles no.

Además, es crucial aprender cuál es la temperatura adecuada para cada tipo de prenda. Por otro lado, hay que asegurarse de que la ropa esté limpia antes de someterla a la plancha, ya que el calor puede causar la aparición de manchas que son difíciles de quitar en el lavado. En caso que no se pueda encontrar la etiqueta y no se conozca qué tipo de tejido es, se puede comenzar con la temperatura más baja.

Otro tip es planchar algunas prendas al revés para evitar que se dañen. Por ejemplo, en materiales como la seda y el acrílico siempre deben plancharse húmedos y del otro lado. En algunos tejidos sensibles es mejor hacerlo con un papel o trapo entre la prenda y la plancha, para protegerla. En el caso del lino y del algodón, se puede utilizar calor alto y planchar con la prenda todavía un poco húmeda o bien ir mojándola en el proceso.

Paso a paso, el truco para planchar en dos minutos de manera sencilla



Una vez que se haya identificado el tejido de la prenda gracias a la etiqueta, se debe seguir estos pasos para mejorar la técnica de planchado:

En primer lugar, los expertos recomiendan aplicar más presión inmediatamente después de apretar el botón de vapor, lo que permite eliminar las arrugas de manera más efectiva y rápida.

Además, planchar en movimientos circulares no solo incrementa la eficiencia del planchado, sino que también asegura un acabado más uniforme.

Si se realizan estos simples ajustes al momento de realizar esta tarea doméstica, el tiempo que se le dedicará a esta acción se reducirá considerablemente y el resultado será una ropa impecable y libre de arrugas.

Fuente: La Nación