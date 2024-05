Una “brasa caliente” en Tres Arroyos

Causa bomba

La detención de dos policías federales en Tres Arroyos es una olla a presión. Los agentes fueron detenidos a las trompadas por el empresario Carlos Baliña, barras de Boca y dos policías bonaerenses de civil.

La batahola sucedió el viernes 26 de abril en la YPF del acceso a la ciudad cuando, según la acusación de un fiscal provincial, el cabo primero Luciano Esteban Pennisi y el oficial subinspector Nicolás Alan Santillán iban a recibir 50 mil dólares a cambio de no involucrar a Baliña en una causa de Narcotráfico.

Los federales, de la delegación Mar Del Plata, efectivamente estaban trabajando en una investigación narco a órdenes del juez de Necochea Bernardo Bibel. En aquel juzgado desconfían del asunto. No descartan que se trata de dos “polis infieles”, que “vendieron” el caso al investigado; pero por estas horas se inclinan por pensar que los efectivos cayeron en “una trampa” y que muchos en Tres Arroyos actuaron en tándem para proteger al empresario.

Datos.

Un detalle que no es menor es que en el expediente que tiene sobre el escritorio el juez Bibel, además del nombre de Baliña, aparece otro más inquietante aun: el del fiscal Lemble.

Lemble es uno de los dos fiscales de Tres Arroyos y es amigo de Baliña. Incluso, la denuncia del empresario contra los supuestos coimeros tramitó las primeras horas en su despacho hasta que decidió excusarse.

En los tribunales federales de Necochea creen que “hubo una estrategia” para arruinar la investigación que “venía bien encaminada”. En esa causa, hay escuchas y filmaciones que podrían ser prueba seria contra los “caminados”.

Una muerte y muchas dudas.

Como si fuera poco, en ese expediente federal, también quedó bajo la lupa el caso de Néstor Zoquini, un joven que apareció muerto en un río de Claromecó y que la Justicia de Tres Arroyos cerró como suicidio. El dato que tendría Bibel es que ese joven habría participado de una fiesta en una casa de la playa, con participantes muy poderosos, la noche anterior a morir ahogado. Creen que pudo “ver algo” o “hacer algo” que incomodó a alguien.

En paralelo, en un juzgado del Gran Buenos Aires, tramita una investigación que tiene a varios detenidos que llegaban a surtirse de droga a Claromecó. Zoquini estaba siendo investigado por ser un “pasamanos” o un “mejicano”, en la jerga quiere decir alguien que vende algo que no le pertenece. Ya es más que un rumor la historia del cargamento de droga que alguien desvió en las costas claromequenses.



Cosechando espero

Mientras espera revancha luego de sus últimas incursiones electorales, el dirigente local Martín Salaberry sigue dedicando su tiempo a la tarea en el ámbito rural, en su campo ubicado en inmediaciones de Cabildo.

Así se lo puede observar a quien fue candidato a intendente en más de una ocasión en un video que fue grabado el 1º de mayo último, mientras está en al mando de un tractor en una fresca jornada.

Esta indiscreta sección pudo certificar que “Cuchito” agarró la pala y estaba sembrando pasturas para hacer rollos. Salaberry complementa su tiempo trabajando en su estudio jurídico y en el tiempo libre se aboca al campo.



Carrito

Otro que en más de una oportunidad encabezó una lista en las distintas elecciones que se han celebrado en la ciudad es Luciano Martos, un entrañable vecino bahiense que si algo le sobra es “calle” y una empática mirada solidaria, siempre ayudando a los que más lo necesitan.

En los últimos días comentó en las redes sociales que su labor diaria repartiendo diarios en su bicicleta se reconfigura. El ahora ex canillita, al ver que dicha industria tuvo una caída ostensible en cuanto a la rentabilidad –sumado al complejo contexto económico– se ganará la vida vendiendo frutas y verduras dos o tres días a la semana.

Por esa razón es que, en sus redes sociales, solicitó a sus contactos si le podían prestar un carrito para cargar la mercadería. Rápidamente, un alma caritativa se lo facilitó y ya se apresta a pintarlo para salir a ganarse la vida.



Medios Públicos

La situación de los medios oficiales es realmente incierta. Claramente se sabe que se está haciendo un recorte, y que no es del interés del Gobierno nacional financiarlos, por lo que se cree que su futuro estará en manos de privados. Sin embargo, esto tampoco queda claro aún, ya hasta ahora no se han escuchado voces de interesados en adquirir, por ejemplo, Telam, la TV Pública y Radio Nacional.

En el plano local, en las últimas horas trascendió que se cerrarían las corresponsalías de la agencia oficial de noticias. Eso incluye a la bahiense, que tiene como único empleado a Marcelo Lev, un periodista de trayectoria, que ha trascendido gobiernos y siguió haciendo su trabajo de manera profesional.

Por ahora, siguen los ofrecimientos de retiros voluntarios para los empleados, pero el trascendido es que se podría declarar a la empresa en situación de crisis, lo que haría que las indemnizaciones, sean menores.

En cuanto a Radio Nacional, ya sin su director Damiano Shepherd, por ahora seguiría la programación local solo en las mañanas. Pero por estos días, todo se define desde Buenos Aires.



De los prostíbulos al paseo

Este fin de semana vio la luz el Paseo Soler, a la altura del 600 de esa misma calle en el macrocentro, se inauguró un sector de ferias y cultura, impulsadas por comerciantes, emprendedores y vecinos del sector.

Puntualmente, el domingo funcionó de 12 a 19, y superó las expectativas con creces. De hecho, se espera que se pueda volver a repetir periódicamente.

De esta manera, se da vuelta la página de manera definitiva a un sector “cultural”, estrictamente vinculado a la noche de la ciudad. Desde hace algunos años ya la zona roja había dejado de funcionar y el más famoso cabaret de la cuadra se había transformado en un local de antigüedades.



Director

El licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Zotelo, de fuerte vínculo con la ciudad debido al servicio de información meteorológica que brinda a diversos medios locales desde hace ya muchos años, dejará el Conicet para convertirse en el nuevo director nacional de Servicios, Pronósticos e Innovación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Todo un reconocimiento a su trayectoria y a su perfil técnico.

“Esto es una responsabilidad mayor. No es lo mismo investigar, que responder en forma concreta a requerimientos específicos. Voy a depender de otro organismo, como es el Ministerio de Defensa. Voy a tener más áreas de influencia que antes, como pronósticos, alertas, servicios del SMN, innovación científica. No es solo dar pronósticos de las ciudades, también implica al Mar Argentino, a la Antártida, a los pronósticos aeronáuticos, a los temas relacionados con las cenizas volcánicas, la radiación UV. También me tocará ser la representación en organismos internacionales, todo esto con el tema del cambio climático de fondo”, explicó el profesional.



Por los chicos

Las emana pasada se presentó el programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), que es impulsado ni más ni menos que por Unicef Argentina, una entidad de extrema seriedad y apolítica. Este plan estará a cargo de la Fundación Pharos y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Para ser más específicos, lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los chicos. Siendo parte de este programa, Bahía podrá acceder a acompañamiento profesional, capacitaciones y monitoreo de las políticas públicas destinadas a la niñez y a la juventud. Es tan amplio el trabajo que se encara, que involucra a Políticas Sociales, encabezada por Romina Pires, pero también a Salud, Deportes, Cultura, Relaciones Institucionales, Derechos Humanos, Accesibilidad, Género, entre otras secretarías y direcciones de la Comuna.