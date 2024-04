Juli Poggio y los detalles de la relación con Marcos

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire de LA BRÚJULA 24.

Juli y Marcos

Pasó el tiempo y son amigos y ahora Julieta Poggio fue entrevistada por Caras TV y contó la intimidad de lo que fue la relación con Marcos Ginocchio.

Sin dar datos exactos de cuándo se dio el encuentro entre ambos, Juli reconoció que hubo un corto romance, que a él le atraía su personalidad y a ella la de él.

“Tenemos energías diferentes, a mí me atraía eso de él y a mí me atraía eso de él. Yo soy reloca, redesinhibida” reconoció Juli y agregó “a mí me atraía lo que es su personalidad”. “Me pone refeliz todo lo que él logró, lo quiero un monton”, confesó.

“Fue superlindo, quedó una amistad” reconoció la ex jugadora de “Gran Hermano” hablando de su corta relación con el ganador del reality en su edición anterior.

El chicaneo de Feinmann con Mirtha: “Es líder de la oposición”

Eduardo Feinmann debe haber sido uno de los periodistas más invitados en los últimos años a las mesazas de Mirtha Legrand, pero parece que ahora todo cambió.

Tras las últimas opiniones de Mirtha Legrand sobre temas como los recortes al ámbito de la cultura, el cine o la epidemia de dengue, incluyendo el retuiteo presidencial sobre la idea de que termine comprando el cine Gaumont dedicado a las producciones nacionales; parece que apareció el momento del chicaneo.

Feinmann no dudó en denominar con ironía a Mirtha Legrand “líder de la oposición” al decir que el kirchnerismo ahora la toma como emblema.

La grieta parece no tener fin en la Argentina y ante cualquier expresión sobre hechos de actualidad aparece inmediatamente la ubicación de un lado o del otro, sin aceptar críticas. Y por estos tiempos las figuras públicas, sobre todo los actores, son eje de la polémica porque son las caras conocidas para la gente, mucho más, seguramente, que la de los políticos, ministros o legisladores.

En el caso de Mirtha Legrand ella misma ha dicho que le cuesta hablar porque justamente salen a criticarla: “no quiero hablar en contra del Gobierno”, dijo hace dos semanas, “porque toman represalias”.

En este caso, no son represalias, pero son las chicanas de un periodista que la comparó con Cristina Fernández de Kirchner.

