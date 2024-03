El Gobierno explicó los motivos del pago desdoblado a los jubilados en abril

Tras conocerse la información de que el pago de las jubilaciones de marzo se hará en dos veces, el Gobierno explicó que el motivo para desdoblar la liquidación en dos tiene que ver con un tema “administrativo”. De esa forma, desde la Casa Rosada negaron que la decisión era para abonar en “cuotas” los haberes previsionales, para desmentir un rumor que circuló cuando se hizo pública la noticia.

“Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en instancias diferentes”, aclaró Manuel Adorni, vocero presidencial, en declaraciones a Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que, efectivamente, el pago desdoblado de los haberes previsionales responde a una cuestión de procedimiento de la legislación administrativa. “Primero salió el Decreto de la fórmula jubilatoria y después se publicó el Decreto del bono de los $70.000. Como estamos al cierre del mes –producto del los feriados por Semana Santa-, se acotaron los días hábiles”, explicó Adorni.

Y detalló: “Lo que va a ocurrir es que se va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono”.

En relación con el esquema, el Gobierno no indicó aún en qué momento se concretarán los pagos. No obstante, Adorni señaló que “será lo que dicten los tiempos de los procesos administrativos” y aseguró que “va a ser inmediato”. Y enfatizó: “Es simplemente eso. No es que se les va a pagar en dos cuotas. Van a existir dos liquidaciones, no pago en cuotas a los jubilados, como se está diciendo”.

Al respecto, desde Balcarce 50 informaron que en los próximos días se va a publicar los cronogramas y la fecha de cada una de las dos liquidaciones.

