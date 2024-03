Extravió el amplificador de sus audífonos: pide ayuda para recuperarlo

Andrea Córdoba Ramírez es hipoacúsica y apela a la solidaridad de quien haya encontrado un audífono que extravió. Obviamente la falta de dicho dispositivo -que no es compatible para cualquier audífono- condiciona todas las actividades que realiza en la diaria.

“Fui a la cancha de Bella Vista, en Charcas al 1500. El amplificador de audífono lo llevo como un colgante, me lo saqué porque me transpiré. Cuando me fui a trabajar pensé que lo había dejado en mí casa, pero no; lo busqué por todos lados y no aparece”, expresó Córdoba Ramírez a la redacción de La Brújula 24.

“Tengo una pérdida del 95% de audición. Con los audífonos me defiendo y, con el amplificador, escucho más nítido. No tengo que adivinar lo que me dicen”, agregó.

Córdoba Ramírez, comerciante de 55 años, dijo que el amplificador de audífono que procura recuperar tiene un costo de $350 mil. “Gratificaré a quien me lo devuelva”, finalizó y dejó el número de contacto 2914147301.