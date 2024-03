Una pena: Messi se pierde los amistosos con la Selección

Aun falta la confirmación oficial de la AFA, pero es un hecho que Lionel Messi no podrá jugar los amistosos ante El Salvador, el viernes 22, y Costa Rica, el martes 26. El capitán de la Scaloneta tiene una lesión muscular y la idea es que pueda recuperarse bien durante esta fecha FIFA para que no vuelva a padecer lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, dijo Martino, en conferencia de prensa, tras el 3-1 de visitante de su equipo ante el DC United. El Tata, lógicamente, no puede meterse en la comunicación de la Selección Argentina, pero entiende que es momento de que el 10 pare la mano.

El 2024 recién empieza y ya tuvo que parar en un par de oportunidades por molestias en la pierna derecha. En la gira por Arabia Saudita se había lesionado el aductor derecho y por eso se perdió el amistoso ante Hong Kong. Luego de parar varios días y de curarse, comenzó a jugar muy seguido por la MLS.

Leo participó en cinco de los siete partidos oficiales del Inter Miami. En la MLS jugó tres encuentros (solo se perdió la derrota ante Montreal Impact), en los cuales disputó 270′ y metió tres goles. En tanto,en la Concachampions jugó los 90′ de la ida y los casi 50′ de la vuelta, ante Nashville convirtiendo goles, tanto en Tennessee como en Florida.

Ahora tuvo una molestia es en la zona posterior y, por precaución, salió rápido ante Nashville. Le hicieron estudios y que determinaron que tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Por eso, no estuvo presente este sábado en la visita al DC United, por la quinta fecha de la MLS, y tendrá que parar un tiempito para poner recuperarse. “La lesión de Messi hay que tomarla semana a semana, lo vamos a evaluar. Lo que está claro es que con él hay un objetivo de llegar en condiciones de jugar los cuartos de final de la ConcaChampions“, dijo el Tata, quien quiere tenerlo en óptimas condiciones para el 3 de abril, cuando se juega la ida ante los Rayados de Monterrey, en Miami.

En estas horas se está decidiendo si Leo viajará a Filadelfia para estar junto a sus compañeros de la Scaloneta o se queda directamente en Miami, para seguir al pie de la letra la recuperación. En principio, Leo se quedaría trabajando con el cuerpo médico del Inter y así evitaría perder tiempo de viaje.

De la misma manera, al mejor del mundo le gustaría estar con sus compañeros de la Selección, pero eso puede traerle pequeños contratiempos, más allá de que sería un viaje corto ya que desde la Florida a Filadelfia hay tres horas de avión, aproximadamente.

